„Po 34 latach działalności według znanego dobrze Polakom schematu - Finał na rzecz danej dziedziny medycyny, zakupy sprzętu, rozliczenie i kolejny cel - teraz chcemy spojrzeć na potrzeby polskiej ochrony zdrowia przekrojowo i działać w szerzej definiowanych obszarach” - zapowiedział w rozmowie z PAP szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Jego fundacja ma skupić się na pięciu kwestiach związanych ze zdrowiem - to onkologia, diagnostyka i rehabilitacja dziecięce, centra symulacyjne dla lekarzy oraz nauka pierwszej pomocy.

Jerzy Owsiak wspominał, że na początku działalności Orkiestra kupowała szpitalom niezbędny podstawowy sprzęt, potrzebny "na już". W kolejnych latach mogliśmy wyposażać szpitale już także w aparaturę coraz bardziej zaawansowaną, coraz nowocześniejszą. Przyświecało nam przy tym przekonanie, że wyprowadzamy dzięki temu kolejne dziedziny medycyny dziecięcej na poziom, który byłby niedostępny bez takiego jak nasze wsparcie. W kolejnych obszarach ten coraz wyższy pułap został osiągnięty. To dobry moment, by zacząć działać trochę inaczej - powiedział.



Szef Orkiestry podkreślił, że WOŚP nadal ma zamiar kreować i utrzymywać najwyższe standardy medycyny. Nie zmieni się przy tym punkt wyjścia, czyli pytanie, które zadajemy sobie co roku, definiując Finał: gdzie pomoc WOŚP jest najbardziej potrzebna? Dalej będziemy je stawiać we własnym gronie i pytać o to ekspertów - zapewnił.

Owsiak o relacjach z resortem zdrowia

Pytany o relacje z resortem zdrowia Jerzy Owsiak przyznał, że "zwykle kończy się na rozmowach". Dlatego robimy swoje i nie czekamy - podkreślił.



WOŚP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem o finansowanie świadczeń dla dzieci w związku z ograniczeniem finansowania części badań diagnostycznych wykonanych ponad limit. W najbliższych tygodniach będziemy robili kolejne zakupy sprzętu, którego wartość rynkowa to 80-90 mln zł. Gdybyśmy uzyskali odpowiedź, że cięcia dotyczą też medycyny dziecięcej, inaczej wyglądałyby nasze rozmowy ze szpitalami, ponieważ musiałyby one odpowiedzieć na pytanie, z czego sfinansują badania na przekazanym przez WOŚP sprzęcie, jeśli tym źródłem nie będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiele miałoby z tym ogromny problem - powiedział.



Nie kupujemy tomografów i rezonansów za miliony złotych po to, by stały bezczynnie - zaznaczył Owsiak. Przyznał też, że fundacja nie ma żadnego kontaktu z obecną szefową resortu zdrowia.

Dla mnie jest jasne, kto ma co do zrobienia i z czego obowiązek się wywiązać. My - kupujemy sprzęt dla szpitali, na co umawiamy się ze społeczeństwem przy każdym Finale. Państwo ma swoje zadanie: utrzymywać system. Pieniądze NFZ idą przede wszystkim na pensje, procedury i codzienne funkcjonowanie szpitali. My możemy zrobić coś innego - przeznaczyć całość zebranych pieniędzy na nowoczesny sprzęt i programy medyczne. Uważam, że taka komplementarność się sprawdza, o ile państwo nie zawodzi - podkreślił szef WOŚP.