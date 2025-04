Jerzy Owsiak, założyciel i szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podzielił się z internautami niepokojącymi wiadomościami. Na swoim profilu na Facebooku opublikował zdjęcia, które ukazują zniszczenia ogrodzenia jego domu.

Jerzy Owsiak / Wojciech Olkusnik/East News / East News

"Zniszczone robione rok temu ogrodzenie. Dla nas kolejne traumatyczne przeżycie. Uciekać stąd. Strach. A jak podpalą?" - napisał Owsiak, wyrażając swoje obawy związane z bezpieczeństwem swoim i bliskich.

Opublikowane przez niego zdjęcia pokazują ogrodzenie z bazgrołami wymalowanymi sprayem.

"To jedyny dom, jaki mamy. Drewniany, dobrze się w nim czujemy. Dużo zielonego dookoła i bardzo mili sąsiedzi. No i pojawiły się bazgroły wymalowane sprayem" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Zdaniem Owsiaka, zniszczenie ogrodzenia jest efektem "mediowego nakręcania pomówień i oskarżeń" ze strony pewnych agresywnych mediów. Na ogrodzeniu pojawiły się napisy takie jak "Uwaga sepsa" i wulgaryzmy skierowane w stronę szefa WOŚP.

"Nawet nie ma kiedy tego zamalować. A może zostawimy" - napisał.