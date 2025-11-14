Dziś mija 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. "Mamy dobrego Prezydenta - niezwykle aktywnego także na arenie międzynarodowej - którego drogowskazem zawsze jest interes naszej Ojczyzny" - ocenił w mediach społecznościowych prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Z kolei premier Donald Tusk przyznał, że 100 dni Nawrockiego ocenia krytycznie. Jak tłumaczył, następca Andrzeja Dudy wetuje ustawy "z niezwykłym impetem".

Premier Donald Tusk / Maciej Kulczyński / PAP

Tusk krytycznie o 100 dniach Nawrockiego

Donald Tusk był pytany o ocenę 100 dni działalności prezydenta Karola Nawrockiego w czasie wizyty w Retkowie na Dolnym Śląsku. Jak stwierdził, "ocenia ją krytycznie z oczywistych względów". W jego opinii Karol Nawrocki wetuje ustawy "z niezwykłym impetem".

Blokuje nawet tak oczywiste sprawy, jak powołanie parku narodowego, który cieszył się powszechną akceptacją wszystkich gmin zainteresowanych tym przedsięwzięciem - także miejscowego biznesu - podkreślił premier, nawiązując do zawetowanej przez prezydenta w ubiegłym tygodniu ustawy ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Zdaniem szefa rządu "wszystkie argumenty prezydenta, które podpowiadał, suflował PiS, kompletnie mijały się z rzeczywistością". To jest tylko jeden z przykładów takiego niepotrzebnego i bardzo szkodliwego z punktu widzenia państwa polskiego wetowania - ocenił lider Koalicji Obywatelskiej.

Do tego doszły już spektakularne akcje, typu brak nominacji oficerskich dla tych, którzy chcieli oddać swoje życie służbie ojczyźnie. Oni tak naprawdę nie rozumieją, co się stało, czy nominacje sędziowskie - wymieniał premier. Zdaniem Tuska są "bardzo złe sygnały".

Kaczyński: 100 dni spełnionych obietnic

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

Jarosław Kaczyński ogłosił na portalu X, że 100 dni Karola Nawrockiego to "100 dni spełnionych obietnic".

"Zwycięstwo Karola Nawrockiego dało Polakom nadzieję, że da się zatrzymać zło, jakim jest rząd Tuska" - dodał prezes PiS-u.

"Mamy dobrego Prezydenta - niezwykle aktywnego także na arenie międzynarodowej - którego drogowskazem zawsze jest interes naszej Ojczyzny. Ciężka praca w kampanii i ciężka praca od pierwszego dnia prezydentury przynoszą efekty: 11 projektów ważnych ustaw oraz zablokowanie złych przepisów, które chciał przyjąć rząd"- wyliczał Kaczyński, którego partia poparła Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.