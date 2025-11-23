14 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na kolei. PKP Intercity zapewnia, że nie planuje w związku z tym wprowadzenia podwyżki cen biletów.

Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów / Shutterstock

PKP Intercity nie planuje podwyżek cen biletów wraz z wejściem rozkładu jazdy 2025/2026.

Ostatnia podwyżka cen biletów miała miejsce w styczniu 2023 roku, ale została cofnięta w lutym 2023.

PKP Intercity to największy międzyregionalny przewoźnik kolejowy w Polsce.

"Obecnie spółka nie przewiduje podwyżek cen biletów wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2025/2026. O wszelkich zmianach w ofertach lub cenach będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem" - przekazało biuro prasowe PKP Intercity.

Ostatnio PKP Intercity wprowadziło podwyżki cen biletów w styczniu 2023 roku. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosły wtedy średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Zapowiedzianą podwyżkę cen biletów uzasadniono wzrostem cen prądu.



Spółka jednak wycofała się ze swojej decyzji na początku lutego 2023 roku. PKP Intercity wyjaśniło wtedy, że powrót do poprzednich cen jest możliwy w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty w ramach umowy dot. świadczenia usług publicznych (PSC, z ang. Public Service Contract). Ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informował wtedy, że w 2023 roku PKP Intercity w ramach umowy PSC otrzyma 1 mld 290 mln zł i dodatkowo 575 mln zł z budżetu.



W roku 2024 PKP Intercity również nie podniosło cen biletów, po tym jak w listopadzie roku 2023 rząd zdecydował o zwiększeniu o 6,5 mld zł rekompensaty dla przewoźnika w latach 2024-2030 za realizację międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w ramach umowy PSC. W roku 2024 była to kwota 603 mln zł.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów. Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.