Nowy rozkład jazdy PKP Intercity na 2026 rok przyniesie rekordową liczbę 555 połączeń krajowych i międzynarodowych, skrócenie czasów przejazdu, więcej pociągów ekonomicznych oraz znaczące rozszerzenie oferty ekspresowej. Na pasażerów czekają nowe trasy do popularnych miejscowości turystycznych, więcej kursów między największymi miastami oraz wznowienie połączeń przez przejście graniczne Węgliniec - Horka, zamknięte w 2007 r. PKP Intercity inwestuje w nowoczesny tabor i rozbudowuje ofertę, odpowiadając na rosnące zainteresowanie koleją w Polsce.

Nowy rozkład PKP Intercity 2026: Rekordowa liczba połączeń

PKP Intercity zaprezentowało nowy rozkład jazdy, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia 2025 roku. W sezonie letnim pasażerowie będą mogli korzystać z aż 555 połączeń, w tym 527 całorocznych i 28 sezonowych. To o 50 więcej niż w poprzednim rozkładzie. Zwiększona liczba kursów obejmuje zarówno duże miasta, jak Trójmiasto, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, a także mniejsze ośrodki, co ma poprawić dostępność kolei w całym kraju.

Przewoźnik deklaruje, że dzięki inwestycjom w nowy i zmodernizowany tabor udało się skrócić czasy przejazdu na wielu trasach. W niektórych przypadkach podróż będzie krótsza nawet o dwie godziny. Wprowadzona zostaje również cykliczność kursowania pociągów - na przykład z Trójmiasta do Warszawy odjazdy będą realizowane co godzinę, a do Krakowa co dwie godziny. To rozwiązanie ma ułatwić planowanie podróży i zwiększyć komfort pasażerów.

Więcej pociągów ekspresowych i sezonowych

W nowym rozkładzie jazdy pojawi się 15 nowych połączeń ekspresowych, w tym nowatorskie trasy takie jak EIC Viadrina (Wrocław - Warszawa przez Poznań) czy wakacyjny EIC Kaszub łączący Kraków z Półwyspem Helskim. Rozszerzono także ofertę sezonową. która ma zapewnić szybkie dojazdy do nadmorskich i górskich kurortów.

Od połowy grudnia 2025 roku pociągi Express InterCity Premium (Pendolino) po raz pierwszy pojadą bezpośrednio z Trójmiasta do Zakopanego, a w sezonie letnim relacja zostanie wydłużona do Kołobrzegu. Nowością będzie także połączenie Pendolino z Bielska-Białej do Ustki. Ma ono na celu zapewnić szybki i komfortowy dojazd mieszkańcom południowej Polski do Bałtyku.

PKP Intercity w nowym rozkładzie uwzględniło również mniejsze ośrodki miejskie. Od grudnia mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego zyskają pięć nowych bezpośrednich połączeń do Poznania - czas przejazdu ma się skrócić do 90 minut, co stanowi 40 minut zysku dla pasażerów. Do Jeleniej Góry pojadą dwa nowe składy, a do Szklarskiej Poręby pociągi IC Orzeszkowa i IC Karkonosze będą kursować codziennie. Na Suwalszczyźnie pojawi się nowy skład IC Wigry relacji Szczecin - Wilno.

Wznowienie działalności przejścia granicznego Węgliniec - Horka

Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie przywrócenie codziennego ruchu pasażerskiego przez polsko-niemieckie przejście graniczne Węgliniec - Horka. Zostało ono wyłączone z użytku w 2007 roku. Pociągi z i do Lipska przekroczą tam granicę i pojadą przez Wrocław, Kraków i Przemyśl. Ma to umożliwić wygodne podróże z Polski do Niemiec przez nowe trasy.

PKP Intercity wprowadza aż 17 nowych połączeń międzynarodowych, w tym do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i na Litwę. Połączenia z Ukrainą wzrosną z 10 do 13 par pociągów dziennie. Wśród nowości znajdą się pociągi IC Carpatia, umożliwiające bezpośrednią podróż do Monachium, Wiednia, Salzburga, Pragi, Bratysławy i Budapesztu, oraz IC Prater na trasie Kraków - Wiedeń przez Czechy.