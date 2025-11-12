PKP Intercity podpisało w środę umowę z Alstom Polska na budowę 42 piętrowych pociągów ekspresowych, które będą mogły osiągać prędkość do 200 km/h. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że to największy kontrakt taborowy w historii polskiej kolei.

Zakład Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie / Jarek Praszkiewicz / PAP

PKP Intercity podpisało z Alstom Polska umowę na dostawę 42 piętrowych pociągów ekspresowych o wartości blisko 6,9 mld zł, z opcją zamówienia kolejnych 30 składów.

Nowoczesne pociągi Coradia Max będą osiągać prędkość 200 km/h i będą mogły kursować także po zagranicznych torach.

To największy kontrakt taborowy w historii polskiej kolei, który ma podnieść komfort i standard podróży pasażerów.

Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 6,9 mld zł (1,62 mld euro). Z tej kwoty 4,1 mld zł przeznaczono na dostawę nowych pociągów, a niemal 2,8 mld zł na ich pełne utrzymanie przez 30 lat. Kontrakt przewiduje również opcję zamówienia kolejnych 30 składów w przyszłości.

Nowoczesne pociągi Coradia Max

Alstom dostarczy PKP Intercity pociągi Coradia Max, które będą dwusystemowe - przystosowane do zasilania zarówno prądem stałym 3 kV, jak i zmiennym 25 kV. Dzięki temu nowe składy będą mogły kursować nie tylko po polskich torach np. do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), ale także m.in. do Czech. Pociągi mają pojawić się w większości dużych miast w Polsce.

Podpisanie umowy i znaczenie dla pasażerów

Pod dokumentem podpisali się prezes Alstom Polska Beata Rusinowicz oraz prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Minister Klimczak zaznaczył, że realizacja umowy to spełnienie marzeń o nowoczesnych, szybkich i komfortowych pociągach w Polsce. Nowe składy mają podnieść standard podróży i zwiększyć konkurencyjność kolei na rynku transportowym.