„Współpracujemy z Polską, by ustalić, co się stało i jakie będą kolejne odpowiednie kroki” - przekazał wicerzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Vedant Patel. Zastrzegł jednak, że wciąż nie wie, co się stało w związku z doniesieniami o eksplozji w Przewodowie w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy.