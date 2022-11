​Premier Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych - przekazał rzecznik rządu. Według naszych informacji ma to związek z eksplozją, do jakiej doszło w Przewodowie na Lubelszczyźnie.

Mateusz Morawiecki / Tytus Żmijewski / PAP Premier Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych - napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller. W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową premier w porozumieniu z prezydentem zwołał spotkanie w BBN; apeluję, żeby nie publikować niepotwierdzonych informacji - przekazał rzecznik rządu o godz. 19 w rozmowie z dziennikarzami. Władze oficjalnie nie podały, co jest powodem zwołania posiedzenia. Według naszych informacji chodzi o eksplozję do jakiej doszło w Przewodowie na Lubelszczyźnie, kilka kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej. Tam w wyniku wybuchu w suszarni zboża zginęły dwie osoby. Zniszczenia po eksplozji w Przewodowie / Gorąca Linia RMF FM Pentagon przekazał, że nie może potwierdzić informacji o tym, że do wybuchu doszło w wyniku uderzenia rosyjskich rakiet. Rzecznik gen. Patrick Ryder podkreślił jednak, że USA będą bronić każdego centymetra terytorium NATO. Odmówił jednak spekulacji na temat ewentualnej odpowiedzi USA. Dzisiaj doszło do największego od początku wojny rosyjskiego ostrzału Ukrainy - bomby spadły dzisiaj między innymi na Kijów, Charków oraz Lwów. Celem ataków była infrastruktura krytyczna. Wiceszef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko przekazał, że po atakach sytuacja energetyczna kraju jest "krytyczna". Zobacz również: Zmasowany atak rakietowy Rosjan na ukraińskie miasta