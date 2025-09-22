Dzień bez Samochodu 2025 przypada w poniedziałek. Oznacza to, że w wielu polskich miastach przejazd komunikacją miejską jest bezpłatny. Na specjalne oferty mogą liczyć także użytkownicy rowerów publicznych i ci podróżujący koleją. Gdzie dokładnie komunikacja miejska jest darmowa? Listę miast i ciekawych ofert można znaleźć poniżej.

Darmowa komunikacja miejska - Dzień bez Samochodu 22 września 2025; zdj. ilustracyjne / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Gdzie w poniedziałek komunikacja jest darmowa?

W Dzień bez Samochodu komunikacja miejska w poniedziałek jest bezpłatna m.in. w Warszawie. Dotyczy to zarówno metra, autobusów, tramwajów, jak i pociągów. Stołeczne kasowniki zostaną wyłączone, bramki metra otwarte, tak jak szlabany na parkingach P+R. Pasażerowie będą mogli bezpłatnie podróżować pociągami miejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej, a także Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Komunikacja jest bezpłatna także w Radomiu. O trwającym Europejskim Tygodniu Mobilności Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (MZDiK) przypominał konkursami z nagrodami na platformach społecznościowych. Z bezpłatnej komunikacji będzie można skorzystać również w Skarżysku-Kamiennej i Kielcach w woj. świętokrzyskim. Zwolnienie z opłaty będzie obowiązywało wszystkich pasażerów podróżujących tego dnia autobusami.

W Krakowie – jak poinformował magistrat – przez cały poniedziałek bezpłatnie będzie można podróżować wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi w komunikacji miejskiej. W Tarnowie akcja przebiega pod hasłem „Tarnów mobilność łączy” – w jego ostatni dzień w całym mieście wszyscy właściciele i współwłaściciele samochodów osobowych mogą za darmo korzystać z komunikacji miejskiej.

Kolejami Małopolskimi i Polregio pojedziesz za złotówkę

Przewoźnicy wykonujący regionalne połączenia kolejowe – Koleje Małopolskie i Polregio – wprowadzą zaś w poniedziałek „Małopolski bilet na Dzień bez Samochodu”, który za złotówkę pozwala podróżować bez ograniczeń ich pociągami. Bezpłatnie można zabrać ze sobą rower. Bilet za złotówkę obowiązuje także w autobusach Małopolskich Linii Dowozowych organizowanych przez Koleje Małopolskie.

W Poznaniu w Dniu bez Samochodu, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, każdy może podróżować na liniach ZTM Poznań za darmo. Warunkiem jest pokazanie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu (jeden dowód – jedna osoba). Specjalną ofertę przygotowały także Koleje Wielkopolskie. W poniedziałek jeden ważny dowód rejestracyjny uprawnia do bezpłatnego przejazdu jednej osoby. Koleje Wielkopolskie poinformowały, że uprawnienie obowiązuje w pociągach osobowych Kolei Wielkopolskich na terenie województwa wielkopolskiego, ograniczonym stacjami: Mogilno, Zbąszynek, Kutno, Radliczyce. Ponadto w terminie 20–22 września każdy podróżny posiadający ważny bilet okresowy (tygodniowy, miesięczny lub kwartalny) może skorzystać z wydłużenia jego terminu ważności o 3 dni.

Oto co oferują w Dzień bez Samochodu także inne miasta

We Wrocławiu, w Dniu bez Samochodu, komunikacja miejska również będzie bezpłatna. Bez biletu będzie można przemieszczać się tramwajami i autobusami zarówno na terenie miasta, jak i na liniach dojeżdżających do sąsiednich gmin aglomeracji wrocławskiej. Tego dnia operator systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego, firma Nextbike, wprowadzi też godzinę jazdy za darmo rowerami wrocławskiego systemu, na co dzień darmowe jest pierwsze 20 minut jazdy. Podobną ofertę operator zapewnił na cały Europejski Tydzień Mobilności w innych miastach, m.in. w Częstochowie, Łodzi czy Białymstoku.

Białostoccy kierowcy, a także inni pasażerowie w Dzień Bez Samochodu mogą korzystać bezpłatnie z miejskich autobusów. – Zachęcamy kierowców, aby zamiast szukać miejsca parkingowego, wsiedli do autobusu. Nie szukaj parkingu – znajdź przystanek – zachęcają kierowców władze miasta. Poniedziałek, jak wspomniano, to ostatni dzień, gdy osoby korzystające w Białymstoku z rowerów miejskich BiKeR (posiadające konto w systemie) mogą jeździć przez pierwszą godzinę bezpłatnie. – Nie trzeba wprowadzać dodatkowych kodów czy wykonywać innych operacji, wystarczy wypożyczyć rower – informowało miasto. Użytkownicy mają do dyspozycji 550 rowerów na 55 stacjach.



Dzień bez Samochodu to także darmowa komunikacja w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności przewidziały grę miejską, piknik, warsztaty czy wycieczki zabytkowym autobusem. Ponadto w poniedziałek od rana na przystankach trzech linii tramwajowych rozdawane będą również bomby kwiatowe – „drobny, ale symboliczny upominek dla tych, którzy wybierają transport publiczny i troszczą się o środowisko” – dodali organizatorzy. Z kolei w Zielonej Górze – tak jak przez cały Europejski Tydzień Mobilności – przejazd rowerem miejskim będzie darmowy przez pierwsze 2 godziny wypożyczenia.

W Lublinie w tym roku w Dniu bez Samochodu komunikacją miejską będą mogli podróżować za darmo wszyscy chętni, a nie jak w poprzednich latach tylko ci, którzy mieli dowody rejestracyjne aut. Chcemy jeszcze bardziej promować ten środek komunikacji - powiedziała Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

W Dniu bez Samochodu przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Rzeszowie także będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów. Zarząd Transportu Miejskiego chce w ten sposób zachęcić więcej osób do korzystania z komunikacji publicznej na co dzień.

Do bezpłatnych przejazdów w poniedziałek pociągami po województwie łódzkim oraz komunikacją miejską po Łodzi zachęcają Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi. W Dniu bez Samochodu za bilet nie zapłaci właściciel samochodu oraz towarzyszący mu podróżni. W Dniu bez Samochodu każdy właściciel auta może skorzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami ŁKA. Wystarczy, że pokaże konduktorowi dowód rejestracyjny swojego pojazdu. W darmową podróż może zabrać też dodatkowych pasażerów – tylu, ilu zmieściłoby się w jego samochodzie – poinformowała dyrektor Biura Marketingu ŁKA Iwona Borowińska.

Do darmowego podróżowania po Łodzi zachęca MPK Łódź. W tym przypadku również wystarczy zabrać dowód rejestracyjny swojego pojazdu i w razie potrzeby okazać go do kontroli. Wraz z właścicielem samochodu za darmo autobusami i tramwajami po Łodzi może podróżować tyle osób, na ile zarejestrowane jest auto.

Z komunikacji miejskiej bezpłatnie w Gdańsku będą mogli skorzystać posiadacze Gdańskiej Karty Mieszkańca. W Gdyni za darmo liniami ZKM będą mogli podróżować właściciele aut. W poniedziałek z bezpłatnych przejazdów będzie można skorzystać także w pociągach POLREGIO i PKP SKM w całym województwie pomorskim – wystarczy okazać dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument tożsamości. Z kolei MEVO udostępni mieszkańcom metropolii darmowe przejazdy – do godziny na rowerach elektrycznych i do dwóch godzin na klasycznych.

W Szczecinie, jak poinformował Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, w Dniu bez Samochodu pasażerowie komunikacji miejskiej będą zwolnieni z opłat. Wyłączone z użytkowania zostaną kasowniki i biletomaty. Dodatkowo w tym dniu każdy użytkownik roweru miejskiego będzie mógł skorzystać z bezpłatnej godziny.

Kolejami Śląskimi każdy pasażer posiadający ważny dowód rejestracyjny – papierowy lub elektroniczny w aplikacji mObywatel – będzie mógł w Dniu bez Samochodu podróżować za złotówkę. Promocyjne bilety będzie można kupić tylko i wyłącznie przez aplikację Kolei Śląskich – Kaeśka. Konieczne będzie wpisanie hasła „BEZ AUTA”. Nie musi być to pojazd zarejestrowany na posiadacza biletu.

W Bielsku-Białej kierowcy, którzy w poniedziałek zamiast własnego auta wybiorą komunikację miejską, pojadą nią za darmo. Zamiast biletu muszą mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielami, z ważnym badaniem technicznym, a także dowód tożsamości. Podobnie będzie w autobusach Komunikacji Beskidzkiej, która obsługuje połączenia w gminach powiatu bielskiego. Zamiast biletu wystarczy oryginał dowodu rejestracyjnego oraz prawo jazdy.

Do międzynarodowej akcji przyłącza się Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu. Jak poinformowała rzeczniczka miejskiej spółki, we wszystkich autobusach opolskiego MZK będą wyłączone i każdy będzie mógł skorzystać z darmowych przejazdów. Przewoźnik przypomina, że w przeciwieństwie do samochodu mieszczącego do pięciu osób autobusem może przemieszczać się nawet stu pasażerów.