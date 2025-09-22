Ponad 35 milionów osób w Polsce od dzisiaj ma prawo do bezpłatnego szczepienia przeciwko koronawirusowi. Szpitale, przychodnie i wybrane apteki wznawiają podawanie preparatu. Będą wykorzystywać nową, zaktualizowaną szczepionkę, dopasowaną do aktualnych wariantów wirusa.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Lekarze zalecają szczepienie przeciwko Covid-19 najpierw osobom starszym. Kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Jacek Lewandowski opisuje, że właśnie osoby w podeszłym wieku do tej pory zakażenie koronawirusem przechodziły najczęściej na tyle ciężko, że musiały trafić do szpitala.

Proszę pamiętać, że po 60. roku życia zaczyna nam spadać odporność. To widać, ci pacjenci częściej mają infekcje takie jak grypa, Covid-19 czy RSV. Rekomendujemy szczepienia tym pacjentom - mówi prof. Lewandowski.

Na szczepienie przeciwko koronawirusowi można się umówić, wchodząc na Internetowe Konto Pacjenta albo bezpośrednio w punkcie szczepień, telefonicznie lub osobiście. Nowy preparat mogą dostać już dzieci, które skończyły sześć miesięcy. Nie ma górnej granicy wieku.

Tygodniowo w całej Polsce rejestrowanych jest obecnie ponad dwadzieścia osiem tysięcy zakażeń koronawirusem. Na początku września było ich ponad dwa razy mniej. Według najnowszych danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, testy najczęściej testy potwierdzają infekcję właśnie u dzieci, które nie mają jeszcze czterech lat.

Szczepienia w aptekach tylko dla pełnoletnich

Zalecam szczepienie przeciw Covid-19 pacjentom z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa czy włóknienie płuc - dodaje w rozmowie z RMF FM alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie doktor Piotr Dąbrowiecki.

W całej Polsce 2379 punktów szczepień zadeklarowało jak dotąd gotowość do wznowienia szczepień przeciwko koronawirusowi. Wśród nich są także wybrane apteki. W całej Polsce punkty szczepień działają w ok. 1700 aptekach. Jest to kilkanaście procent wszystkich aptek w Polsce. Część z nich dopiero na początku nowego tygodnia wystawi informacje o wolnych terminach na szczepienia.

W aptekach szczepione mogą być tylko osoby pełnoletnie. Dzieci i młodzież preparat dostają tylko w tradycyjnych punktach, czyli w przychodniach i w szpitalach.