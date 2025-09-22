Zmarł druh Sławomir Nocuń, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie w powiecie pińczowskim. Jak przekazali strażacy, do tragedii doszło w wyniku obrażeń, których doznał podczas akcji ratowniczej. Według ustaleń mediów, druh został użądlony przez owady.

Nie żyje strażak Sławomir Nocuń / Shutterstock

Informację o śmierci strażaka podał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha Sławomira Nocunia (...). W imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz całej społeczności strażackiej składa Prezes ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak. Niech spoczywa w pokoju. Cześć Jego Pamięci" - przekazano w komunikacie.

Kondolencje złożyła również Państwowa Straż Pożarna. "Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Zmarłego oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie. Cała społeczność strażacka pogrążona jest w bólu i żałobie. Prosimy o uszanowanie prawa Rodziny do żałoby" - czytamy we wpisie PSP.

Jak poinformowali strażacy, druh Nocuń zmarł 19 września w następstwie obrażeń odniesionych podczas akcji prowadzonej 11 września. Jak podaje Radio Kielce, strażak brał wówczas udział w usuwaniu gniazda owadów błonkoskrzydłych - do tej grupy należą m.in. szerszenie, osy i pszczoły. W trakcie działań miał zostać użądlony.