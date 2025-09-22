Podczas prac remontowych i wymiany fragmentu torowiska na ul. Dietla napotkano na nieprzewidziane trudności - informuje krakow.pl. Odcinek między przeprawą przez Wisłę a ul. św. Stanisława miał być gotowy pod koniec października, równolegle z zakończeniem prac na moście. Jednak z powodu komplikacji termin przywrócenia ruchu tramwajowego zostanie przesunięty o kilkanaście dni.
Trwa remont mostu Grunwaldzkiego i prace naprawcze torowiska na ul. Dietla w Krakowie.
Po rozebraniu starych torów okazało się, że żelbetowa płyta kanału technologicznego ciepłociągu znajduje się w bardzo złym stanie.
Odkrycie tego uszkodzenia na jakiś czas wstrzymało prace m.in. przy wymianie torów i dylatacji mostu - informuje krakow.pl.
Uszkodzenie zostało naprawione, ale zajęło to dodatkowe dwa tygodnie, co opóźni powrót tramwajów na ul. Dietla.
Jak zadeklarował wykonawca, jeśli warunki pogodowe pozwolą, będzie to możliwe od 8 listopada.
Są też dobre informacje. Ruch samochodowy zostanie przywrócony nie w połowie grudnia, lecz wcześniej, już na przełomie listopada i grudnia.
Równolegle wymienione zostanie torowisko na dalszym odcinku ul. Dietla – aż do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej i ul. Sukienniczą.
Na samym moście Grunwaldzkim prace wchodzą w finałową fazę. Montowane jest torowisko, demontowane barierki, trwa również naprawa przyczółków.
W tym tygodniu wprowadzona zostanie również ważna zmiana dla rowerzystów. W związku z koniecznością zawężenia ciągu pieszo-jezdnego o kilkadziesiąt centymetrów, przez około dwa tygodnie rowery będzie trzeba przeprowadzać przez most, korzystając z chodnika.
Około 25 października zakończy się kursowanie dwukierunkowego tramwaju na ul. Monte Cassino. Zastąpią go autobusy, ponieważ rozpocznie się wymiana i budowa nowej sieci trakcyjnej na moście.