Podczas prac remontowych i wymiany fragmentu torowiska na ul. Dietla napotkano na nieprzewidziane trudności - informuje krakow.pl. Odcinek między przeprawą przez Wisłę a ul. św. Stanisława miał być gotowy pod koniec października, równolegle z zakończeniem prac na moście. Jednak z powodu komplikacji termin przywrócenia ruchu tramwajowego zostanie przesunięty o kilkanaście dni.

Jeszcze trochę poczekamy na otwarcie mostu Grunwaldzkiego / Józef Polewka / RMF FM

Trwa remont mostu Grunwaldzkiego i prace naprawcze torowiska na ul. Dietla w Krakowie.

Po rozebraniu starych torów okazało się, że żelbetowa płyta kanału technologicznego ciepłociągu znajduje się w bardzo złym stanie.

Odkrycie tego uszkodzenia na jakiś czas wstrzymało prace m.in. przy wymianie torów i dylatacji mostu - informuje krakow.pl.

Uszkodzenie zostało naprawione, ale zajęło to dodatkowe dwa tygodnie, co opóźni powrót tramwajów na ul. Dietla.

Jak zadeklarował wykonawca, jeśli warunki pogodowe pozwolą, będzie to możliwe od 8 listopada.

Są też dobre informacje. Ruch samochodowy zostanie przywrócony nie w połowie grudnia, lecz wcześniej, już na przełomie listopada i grudnia.

Równolegle wymienione zostanie torowisko na dalszym odcinku ul. Dietla – aż do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej i ul. Sukienniczą.

Zmiany dla rowerzystów

Na samym moście Grunwaldzkim prace wchodzą w finałową fazę. Montowane jest torowisko, demontowane barierki, trwa również naprawa przyczółków.

W tym tygodniu wprowadzona zostanie również ważna zmiana dla rowerzystów. W związku z koniecznością zawężenia ciągu pieszo-jezdnego o kilkadziesiąt centymetrów, przez około dwa tygodnie rowery będzie trzeba przeprowadzać przez most, korzystając z chodnika.

Około 25 października zakończy się kursowanie dwukierunkowego tramwaju na ul. Monte Cassino. Zastąpią go autobusy, ponieważ rozpocznie się wymiana i budowa nowej sieci trakcyjnej na moście.