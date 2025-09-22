W największych miastach Brazylii, w tym w Rio de Janeiro i Sao Paulo, odbyły się masowe demonstracje sprzeciwu wobec planowanej amnestii dla Jaira Bolsonaro oraz osób oskarżonych o udział w próbie zamachu stanu po wyborach prezydenckich w 2022 roku. Protestujący wyrażali oburzenie decyzją parlamentu o przyspieszeniu prac nad ustawą, która mogłaby uwolnić byłego prezydenta Brazylii od odpowiedzialności karnej i umożliwić mu powrót do polityki.

Karykatura byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro podczas protestu w Brasílii, stolicy Brazylii / Andre Borges / PAP/EPA

W wielu miastach Brazylii, w tym w Rio de Janeiro i Sao Paulo, odbyły się masowe protesty przeciwko projektowi amnestii dla byłego prezydenta Jaira Bolsonaro i jego zwolenników, oskarżonych o próbę zamachu stanu po wyborach w 2022 roku.

Ustawa amnestyjna, nad którą debatuje parlament, mogłaby uwolnić byłego prezydenta od kary 27 lat więzienia i objąć także innych uczestników zamieszek z 8 stycznia 2023 roku.

Mimo licznych demonstracji rosną szanse na przyjęcie amnestii, co może umożliwić Bolsonaro powrót do polityki.

Amnestia miałaby objąć Jaira Bolsonaro i pozostałych uczestników próby zamachu stanu podjętej po przegranych przez niego wyborach prezydenckich z końca 2022 roku, których zwycięzcą został obecny lewicowy prezydent Luiz Inácio Lula da Silva.

Ustawa amnestyjna - w przypadku jej uchwalenia - uwolniłaby byłego prezydenta Brazylii od odbywania kary 27 lat więzienia za przygotowanie przewrotu po przegranych wyborach. Ma ona również umożliwić uniknięcie kary uczestnikom aktów wandalizmu w stolicy kraju, Brasílii, do których doszło 8 stycznia 2023 r. po wtargnięciu tysięcy zwolenników Bolsonaro do pałacu prezydenckiego oraz gmachów Sądu Najwyższego i Kongresu z zamiarem przeszkodzenia w inwestyturze obecnego prezydenta Luiza Inácio Luli da Silvy.

Jak czytamy w niedzielnych komentarzach mediów Ameryki Południowej, politycy i liderzy brazylijskiej skrajnej prawicy przewidują, że tekst ustawy amnestyjnej zostanie tak sformułowany, aby mogła ona objąć również innych skazanych za udział w próbie dokonania zamachu stanu.

Protest w Rio de Janeiro / Antonio Lacerda / PAP/EPA

Liczne protesty w kraju

W niedzielę, podczas licznych demonstracji sprzeciwu wobec planowanej amnestii dla Jaira Bolsonaro oraz osób oskarżonych o udział w próbie zamachu stanu po wyborach w 2022 roku, zwołanych przez organizacje społeczne i polityczne, przemawiali m.in. wybitni przedstawiciele brazylijskiego świata nauki i kultury. Zgromadzenia te odbywały się pod hasłem "Kongres nieprzyjacielem ludu".

W Sao Paulo, uważanym za stolicę gospodarczą Brazylii, demonstrowało pod brazylijską flagą gigantycznych rozmiarów wiele tysięcy mieszkańców. Mimo ulewnych opadów deszczu postanowili oni w ten sposób zaprotestować przeciwko niedawnemu wiecowi poparcia dla byłego prezydenta Brazylii, który również odbył się w tym mieście.

Demonstracja w São Paulo / ISAAC FONTANA / PAP/EPA

Masowe protesty uliczne przeciwko działaniom zwolenników byłego prezydenta odbywały się również w innych miastach Brazylii, m.in. Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte i w stolicy, Brasílii. Mimo tych demonstracji ocenia się, że rosną szanse Jaira Bolsonaro na uzyskanie poparcia większości deputowanych, rehabilitację i powrót do polityki.