Zbliżające się święto narodowe to czas, gdy biało-czerwona flaga pojawia się w oknach i na masztach w całej Polsce, a Mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiewa podczas oficjalnych uroczystości. Jednak czy na pewno wiemy, jak poprawnie eksponować flagę i śpiewać hymn państwowy?

Jak poprawnie wywiesić flagę i zaśpiewać hymn? Praktyczny przewodnik dla każdego Polaka / Shutterstock

Biało-czerwona flaga to symbol narodowy, który musi być czysty, niepognieciony i w idealnych proporcjach 5:8.

Flagi nie pochyla się przed innymi symbolami i nie przykrywa nimi pomników przed oficjalnym odsłonięciem.

Flaga nigdy nie powinna dotykać ziemi, służyć jako nakrycie stołu czy opakowanie - szacunek przede wszystkim!

Podczas hymnu obowiązuje powaga: stajemy spokojnie, mundurowi salutują, a poczty sztandarowe pochylają flagę.

Symbol narodowy - jak eksponować polską flagę?

Biało-czerwona flaga to najważniejszy symbol narodowy Polaków, który wymaga szczególnego traktowania. Flaga eksponowana publicznie musi być zawsze czysta i mieć wyraźne, niezatartą biel i czerwień. Niedopuszczalne jest wywieszanie flagi pogniecionej, postrzępionej czy zabrudzonej.

Warto pamiętać, że flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie - nie pochyla się jej przed innymi flagami czy znakami. To zasada, która podkreśla równość i suwerenność narodowych barw.

Flagą nie można przykrywać pomników lub tablic pamiątkowych przed ich oficjalnym odsłonięciem.

Podczas uroczystości flagi umieszcza się na specjalnych podstawach lub stojakach po lewej stronie pomnika (z perspektywy osoby patrzącej na monument), zgodnie z ustaloną hierarchią. Flaga nigdy nie powinna dotykać ziemi, podłogi, bruku ani wody, a także nie może służyć jako nakrycie stołu czy opakowanie przedmiotów.

Bardzo ważne są także proporcje flagi - dla Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą one 5:8. Flaga państwowa nie powinna być ozdabiana napisami ani rysunkami. Eksperci zwracają uwagę na popularny wśród kibiców zwyczaj dopisywania nazw miast - zgodnie z zasadami, takie napisy mogą pojawić się na barwach narodowych, ale nie na oficjalnej fladze o proporcjach 5:8.

Sztuka wieszania flagi / Adam Ziemienowicz / PAP

Hymn Polski - jak oddać mu należny szacunek?

Mazurek Dąbrowskiego towarzyszy nam podczas najważniejszych momentów w historii i codzienności kraju. Jednak, jak pokazuje praktyka, nawet w trakcie oficjalnych uroczystości nie zawsze wiemy, jak poprawnie się zachować podczas jego wykonywania.

W trakcie śpiewania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje powaga i spokój. Wszyscy obecni powinni przyjąć postawę wyrażającą szacunek - najczęściej jest to postawa stojąca. Osoby w umundurowaniu z nakryciem głowy, które nie są częścią zorganizowanej grupy, oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe z kolei składają sztandar przez jego pochylenie.