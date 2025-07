Oszuści znów podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. Specjaliści ostrzegają, że w ten sposób można stracić swoje dane i pieniądze.

NFZ ostrzega przed oszustami. "Podszywają się pod Fundusz" / Shutterstock

Oszuści wysyłają bardzo profesjonalnie wyglądające e-maile, z kolorami i logotypem Narodowego Funduszu Zdrowia. Piszą, że była pomyłka w obliczeniach. Zachęcają do kliknięcia w fałszywy link, żeby w ten sposób dostać zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tymczasem eksperci przypominają, że prawdziwy NFZ nigdy nie wysyła takich linków do logowania.

"E-maile wyglądają profesjonalnie"

Prawdziwy NFZ ostrzega w komunikacie: "Oszuści wysyłają profesjonalnie wyglądające e-maile i SMS-y, których nadawcą jest rzekomo Narodowy Fundusz Zdrowia. W wiadomościach zachęcają do kliknięcia w fałszywe linki lub do otwarcia niebezpiecznych załączników. Nowa próba oszustwa dotyczy zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wcześniej oszuści próbowali wyłudzić dane i pieniądze oferując apteczki, karty ubezpieczeniowe, bony do aptek, a nawet proponowali umowy kredytowe na sfinansowanie leczenia".

Od początku lipca pojawia się coraz więcej sygnałów o wiadomościach od oszustów podszywających się pod NFZ. Dlatego eksperci apelują, by nie otwierać załączników i nie klikać w fałszywe linki.

Tak wygladają przykładowe wiadomości od oszustów, przed którymi ostrzega NFZ

Jeśli ktoś dostanie wiadomość, która sprawia wrażenie jakby pochodziła od NFZ i jeśli pojawia się wątpliwości, warto skontaktować się z nami przez bezpłatną infolinię 800 190 590. Sprawdzamy wszystkie sygnały - zapewnia w rozmowie z RMF FM dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ Paweł Florek.

NFZ przygotował następujące podpowiedzi:

Jak nie dać się oszukać?

Nie klikaj w podejrzane linki i nie otwieraj niespodziewanych załączników.

Weryfikuj adresy stron internetowych. Zwróć uwagę na literówki, nietypowe znaki, adresy domen.

Jeśli otrzymasz wiadomość od NFZ i masz wątpliwości, skontaktuj się z nami przez bezpłatną infolinię 800 190 590.

Zgłoś incydent na Policję lub na stronie incydent.cert.pl (wypełnij formularz).

Otrzymałeś SMS z podejrzanym linkiem? Wyślij go za darmo na numer 8080. Sprawdzi go CSIRT NASK, specjalny zespół, który zajmuje się monitorowaniem polskiej cyberprzestrzeni.

