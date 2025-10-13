Chcesz zapomnieć o szarości polskiej jesieni i zanurzyć się w promieniach słońca? Marzysz o miejscu, gdzie lato trwa przez cały rok, a natura oczarowuje na każdym kroku? Poznaj La Gomerę – jedną z najbardziej niezwykłych wysp na Kanarach.

Wioska Vallehermoso na wyspie La Gomera / Shutterstock

La Gomera to ukryty skarb Wysp Kanaryjskich, idealny dla tych, którzy chcą uciec od tłumów i cieszyć się naturą.

Wyspa oferuje aż 280-300 dni słonecznych w roku, z przyjemnymi temperaturami od 20°C zimą do 29°C latem.

Północ to wilgotne lasy i Park Narodowy Garajonay - mekka dla miłośników trekkingu i przyrody, a południe to słoneczne plaże i chill w nadmorskich miejscowościach.

La Gomera to prawdziwy klejnot wśród Wysp Kanaryjskich. Choć nie jest tak popularna jak Teneryfa czy Gran Canaria, przyciąga tych, którzy pragną odpocząć od tłumów i poczuć prawdziwy, nieskażony masową turystyką klimat. Wyspa położona jest na Oceanie Atlantyckim, na zachód od Afryki, zaledwie 30 kilometrów od Teneryfy. Administracyjnie należy do Hiszpanii, a jej powierzchnia to tylko 370 km², co sprawia, że jest idealna do odkrywania zarówno samochodem, jak i pieszo.

Klimat, którego nie zapomnisz

La Gomera słynie z wyjątkowo przyjaznego klimatu. To miejsce, gdzie słońce świeci przez około 280-300 dni w roku! Latem temperatura dochodzi do 29°C, zimą rzadko spada poniżej 20°C. Wszystko to dzięki pasatom i chłodnemu prądowi kanaryjskiemu, które łagodzą upały i zapewniają przyjemną aurę przez cały rok. Tutejszy klimat to prawdziwy balsam dla ciała i duszy - idealny dla tych, którzy chcą złapać trochę witaminy D, nie martwiąc się o skwar czy ulewne deszcze.

Od zielonych lasów po słoneczne plaże

Wyspa zachwyca kontrastami. Północ La Gomery to raj dla miłośników przyrody - wilgotniejszy, chłodniejszy, porośnięty gęstymi lasami wawrzynowymi. To właśnie tutaj znajduje się Park Narodowy Garajonay, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Magiczne, często spowite mgłą lasy, imponujące wąwozy, wodospady i rozbudowana sieć szlaków turystycznych przyciągają wędrowców z całego świata.

Południe wyspy to zupełnie inny świat. Tu dominuje słońce, suchość oraz szerokie panoramy na Atlantyk. Urokliwe miejscowości, takie jak Valle Gran Rey czy Playa Santiago, zapraszają na leniwe plażowanie, kąpiele w oceanie i relaks w jednym z licznych barów z widokiem na morze.

Na La Gomera można dostać się promem z Teneryfy / Shutterstock

Kiedy słońce zaczyna chować się za horyzontem, La Gomera odsłania swoją wyjątkową stronę. Małe bary tętnią życiem, rozbrzmiewa w nich muzyka na żywo, a spektakularne zachody słońca zapierają dech w piersiach.

Jak dotrzeć na La Gomerę z Polski?

Z Polski nie ma bezpośrednich lotów na wyspę, ale dotarcie tutaj jest prostsze, niż się wydaje. Najpierw należy polecieć na Teneryfę - z Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania czy Gdańska dostępne są bezpośrednie loty, szczególnie w sezonie turystycznym.

Po przylocie na lotnisko Tenerife Sur (TFS) wystarczy przejechać do portu Los Cristianos (ok. 15-20 minut taksówką lub autobusem), skąd regularnie kursują promy na Gomerę. Rejs trwa od 50 minut do godziny i kończy się w stolicy wyspy - San Sebastián de La Gomera. Bilety na prom można łatwo kupić online lub w porcie, a rozkłady najlepiej sprawdzić i zarezerwować z wyprzedzeniem, zwłaszcza w sezonie.