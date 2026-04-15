Współczesne konflikty zbrojne coraz częściej rozstrzygają nie czołgi, a komputery i drony, a kluczową rolę odgrywa walka w cyberprzestrzeni. Na największych w Polsce targach cyberbezpieczeństwa INSECON w Poznaniu eksperci ostrzegają: dezinformacja i cyberataki to dziś główne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Operator bezzałogowego statku powietrznego na Ukrainie / Leszek Szymański / PAP

Wojny XXI wieku znacząco różnią się od tych, które znamy z podręczników historii. Współczesne pole bitwy to nie tylko czołgi, żołnierze i okopy, ale przede wszystkim cyberprzestrzeń. Nowoczesne technologie oraz cyberbezpieczeństwo stały się dziś kluczowymi narzędziami prowadzenia walk. Jak zauważa Grzegorz Skorobohaty z Ministerstwa Obrony Narodowej, "wojna nie jest już tą samą, jak II wojna światowa. To jest zupełnie inny świat".

Czołgi schodzą na drugi plan, drony przejmują inicjatywę

Tradycyjne uzbrojenie, takie jak czołgi, przez dekady stanowiło o sile armii. Jednak - jak podkreślają eksperci - czasy się zmieniają.

Czołgi zostały po raz pierwszy wprowadzone na pole walki w trakcie I wojny światowej w 1916 roku, przez ponad sto lat stanowiły tak zwaną pancerną pięść armii. Wojna na Ukrainie tocząca się od czterech lat pokazuje, że rola czołgów troszeczkę spada - tłumaczy Skorobohaty w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Krasoniem.

Coraz większe znaczenie zyskują systemy bezzałogowe, takie jak drony. Ataki na linie przeciwnika, zakłócanie łańcuchów dostaw czy niszczenie infrastruktury krytycznej można dziś przeprowadzić z użyciem dronów nawet kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów poza linią frontu. Drony są tańsze w produkcji i eksploatacji, a ich operatorzy mogą szybko wrócić do działania po utracie maszyny.

Dezinformacja - niewidzialny wróg

Nowoczesne konflikty rozgrywają się nie tylko na polu bitwy, ale również w przestrzeni informacyjnej. Eksperci alarmują, że jednym z największych wyzwań współczesności jest dezinformacja.

Informacje dostępne powszechnie w internecie czy w social mediach - zdaje nam się, że mogą być zweryfikowane, ponieważ dostajemy je od zaufanych osób, znajomych. Natomiast zawsze bardzo warto zweryfikować źródło informacji, ponieważ coraz częściej, szczególnie w naszym regionie świata, gdzie Rosjanie działają bardzo sprawnie na gruncie dezinformacji, dużo tych informacji służy tak naprawdę zakłamywaniu rzeczywistości - ostrzega Grzegorz Skorobohaty.

Dezinformacja może służyć nie tylko podważaniu wiarygodności partnerów międzynarodowych, takich jak Ukraina, ale także niszczeniu zaufania do instytucji publicznych i polityków wewnątrz kraju.

Cyberataki - nowe pole walki

Wraz z rozwojem technologii wojskowych pojawiają się nowe zagrożenia. Wszystko co ma dostęp do internetu czy sieci wewnętrznych jest podatne na ataki. Można próbować przechwycić, zakłócać sygnały - wyjaśnia ekspert MON. Drony i inne urządzenia bezzałogowe są szczególnie narażone na cyberataki. Ochrona ludności cywilnej przed takimi atakami staje się coraz trudniejsza i bardziej kosztowna.

Kongres INSECON - centrum debaty o bezpieczeństwie

W Poznaniu trwa właśnie kongres INSECON, największe w Polsce targi cyberbezpieczeństwa. Wydarzenie gromadzi ekspertów z kraju i zagranicy, przedstawicieli administracji, wojska oraz firm technologicznych. Tematem przewodnim są aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni, nowe technologie militarne oraz sposoby walki z dezinformacją.