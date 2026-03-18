Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarła umowę z firmą Cundall Polska na opracowanie dokumentacji projektowej dla części strefy cargo planowanego lotniska – poinformowała spółka w środę. To pierwsza z trzech planowanych umów dotyczących projektowania tej części inwestycji.

CPK podpisał umowę na dokumentację projektową strefy cargo przyszłego lotniska (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

W ramach kontraktu wartego 15,4 mln zł brutto Cundall Polska przygotuje pełną dokumentację projektową wraz ze wsparciem technicznym dla dwóch terminali cargo i magazynu spedycyjnego o łącznej powierzchni 42,8 tys. mkw. Zakres prac obejmuje także uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń i uzgodnień.

Strefa cargo przyszłego lotniska obejmie terminale cargo, obiekty integratorów świadczących usługi transportowe, budynek służb publicznych oraz parking naziemny wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów.

Jak podkreśla CPK, w przetargu na wykonanie dokumentacji uczestniczyło sześć podmiotów spośród piętnastu firm i konsorcjów, które w 2023 roku podpisały umowę ramową ze spółką.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji, obiekty strefy cargo mają zostać oddane do użytku do końca 2031 roku. Budowa centralnego lotniska, zlokalizowanego między Warszawą a Łodzią, ma rozpocząć się w 2026 roku na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. Port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikaty w 2031 roku, a rok później - w 2032 - rozpocząć działalność.