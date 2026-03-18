Prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav, może zarobić nawet 887 mln dolarów w związku z przejęciem firmy przez Paramount Skydance – informuje agencja Reuters, powołując się na dokumenty złożone w amerykańskiej komisji papierów wartościowych (SEC). Na tę kwotę składają się odprawa w gotówce, akcje i zwrot podatków.

Wartość całej transakcji przejęcia WBD przez Paramount Skydance (PSKY) wynosi 110 miliardów dolarów.

Paramount zdecydował się na zakup całej firmy, podczas gdy wcześniejsza oferta Netflixa obejmowała jedynie część przedsiębiorstwa - platformy streamingowe i studia filmowe.

Ostatecznie to Paramount przebił propozycję konkurenta.

Prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav, może zarobić na transakcji prawie 900 mln dolarów. Jego odprawa miałaby wynieść 34,2 mln dolarów. Miałby też dostać akcje warte 517 mln i zwrot podatków w wysokości 335 mln dolarów.

Warner Bros. Discovery to właściciel m.in. kanałów telewizyjnych CNN, MTV oraz polskiego TVN.

W tle polityka na najwyższych szczeblach

Szefem Paramount Skydance jest David Ellison. Jego ojciec, Larry Ellison, jest właścicielem giganta technologicznego Oracle i ma gwarantować środki na pokrycie transakcji zakupu WBD. Ellisonowie sprzyjają prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który wyrażał sprzeciw wobec przejęcia WBD przez Netflix. Podobną opinię wyrażała część polityków Partii Republikańskiej.

Trump mówił m.in., że ewentualna transakcja powinna doprowadzić do zmiany właściciela nielubianej przez niego stacji CNN. Według portalu Variety, pracownicy i dziennikarze CNN oraz CBS News obawiają się, że fuzja doprowadzi do masowych zwolnień w obu kanałach. CNN podał z kolei, że kierownictwo Paramount mówiło o możliwości połączenia obu kanałów.

Od czasu przejęcia władzy przez Trumpa firmy Ellisonów - Skydance i Oracle - objęły kontrolę najpierw nad koncernem Paramount, wraz z telewizją CBS, a także tworzą część konsorcjum, które przejęło kontrolę nad amerykańskim TikTokiem.