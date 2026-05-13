Niemiecki sektor motoryzacyjny stoi w obliczu poważnych wyzwań. Według najnowszych prognoz Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego, do 2035 roku w branży może zostać zlikwidowanych aż 225 tysięcy miejsc pracy - to o 35 tysięcy więcej, niż przewidywano jeszcze niedawno.

Z jakimi problemami zmaga się niemiecka branża motoryzacyjna?

Prezes Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA), Hildegarda Mueller, poinformowała, że obecne wyliczenia wskazują na konieczność korekty wcześniejszych szacunków dotyczących zatrudnienia w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym. Niestety, na podstawie obecnych wyliczeń musimy założyć, że do 2035 roku zniknie 225 tys. miejsc pracy - przekazała w środę.

Jeszcze niedawno VDA przewidywało, że w latach 2019-2035 branża straci 190 tysięcy etatów. Tymczasem już w okresie od 2019 do 2025 roku zlikwidowano około 100 tysięcy miejsc pracy.

Kryzys konkurencyjności i rosnące koszty

Za główną przyczynę pogarszającej się sytuacji Hildegarda Mueller uznała "poważny i trwały kryzys konkurencyjności" zarówno w Niemczech, jak i w całej Europie. Wśród największych problemów branży wymieniła wysokie podatki i opłaty, rosnące ceny energii oraz nadmierną biurokrację, które znacząco utrudniają działalność przedsiębiorstw motoryzacyjnych.

Do tego należy dodać zakłócenia w łańcuchach dostaw czy rosnącą konkurencję ze strony Chin w zakresie samochodów elektrycznych. Branża motoryzacyjna w Niemczech musi inwestować w nowe technologie i restrukturyzować produkcję, by utrzymać konkurencyjność na globalnym rynku.

Przyszłość branży pod znakiem zapytania

Niemiecki przemysł motoryzacyjny, będący jednym z filarów tamtejszej gospodarki, stoi dziś przed koniecznością głębokich zmian. Eksperci podkreślają, że bez zdecydowanych działań na rzecz poprawy konkurencyjności i ograniczenia kosztów, skala zwolnień może jeszcze wzrosnąć.