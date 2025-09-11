Brak szerszych deklaracji. "Dyplomacja lubi ciszę"

W rozmowie pojawił się także wątek bezprecedensowego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium państwa NATO. Po raz pierwszy kraj NATO został w taki sposób zaatakowany przez Federację Rosyjską. Wleciało kilkanaście dronów, kilka z nich udało się zestrzelić. To nie jest tak, że w ciągu kilku godzin po dokonaniu takiego aktu możemy chyba wprost powiedzieć agresji na jeden z krajów NATO, podjęte zostaną od razu jakieś twarde decyzje. No to musi być poprzedzone jakimiś rozmowami dyplomatycznymi, ustaleniami. I właśnie wczoraj do takich rozmów doszło - mówił Leśkiewicz.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rzecznik prezydenta: To był akt agresji, data 10 września trafi do podręczników

Pytany o brak szerszych publicznych deklaracji ze strony amerykańskiej administracji, rzecznik prezydenta podkreślił: Dyplomacja lubi ciszę. Sam prezydent Donald Trump rzeczywiście popełnił jednego tweeta. Natomiast, no ta rozmowa wieczorna z panem prezydentem Karolem Nawrockim jednak coś znaczy w polityce.

Współpraca sojusznicza i oczekiwanie na decyzje

Rzecznik prezydenta podkreślił, że rozmowa była "kolejną dobrą rozmową i kolejnymi dobrymi ustaleniami pomiędzy oboma prezydentami". Przypomniał także o wcześniejszym spotkaniu w Waszyngtonie.

Sam fakt tego, że największy sojusznik w NATO, najsilniejszy sojusznik w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego, rozmawia z prezydentem Rzeczypospolitej w kilka godzin po tym incydencie granicznym, po przekroczeniu polskiej przestrzeni granicznej przez rosyjskie drony, no, jest niezwykle ważnym gestem dyplomatycznym i politycznym. Zatem czekamy na kontynuację - zaznaczył Leśkiewicz.