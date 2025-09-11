Wczorajszy wieczór przyniósł ważny sygnał dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. O szczegółach tej rozmowy opowiedział w Porannej Rozmowie RMF FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Jak relacjonował Leśkiewicz, rozmowa odbyła się po godzinie 19:00, w kilka godzin po incydencie z rosyjskimi dronami, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał wczoraj wieczorem po godzinie dziewiętnastej z panem prezydentem Donaldem Trumpem i usłyszał przede wszystkim zapewnienie wsparcia Stanów Zjednoczonych w budowie bezpieczeństwa, we wspieraniu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. To były bardzo poważne dyplomatyczne słowa ze strony z ust pana prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdził to sojusznicze wsparcie, potwierdził zatrzymanie żołnierzy amerykańskich w Polsce, utrzymanie tego kontyngentu amerykańskiego w Rzeczpospolitej. Zatem ta rozmowa była bardzo dobra, tak ją oceniamy i bardzo ważna - podkreślił rzecznik prezydenta.