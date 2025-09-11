"Wczoraj się dużo zmieniło, po raz pierwszy kraj NATO został zaatakowany w taki sposób, wleciało kilkanaście dronów, kilka z nich udało się zestrzelić" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, pytany o wczorajszą prowokację ze strony Rosji. "Rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem była bardzo dobra, prezydent USA potwierdził sojusznicze wsparcie i utrzymanie kontyngentu amerykańskiego w Polsce" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Rzecznik prezydenta: To był akt agresji, data 10 września trafi do podręczników Marcin Suchmiel / RMF FM

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Premier Donald Tusk poinformował, że namierzono 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i zestrzelono te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie.

Było to pierwsze potwierdzone zestrzelenie dronów na terytorium państwa członkowskiego NATO od czasu rozpoczęcia przez Rosję wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie w 2022 r.

Zapewnienia sojusznicze i deklaracje wsparcia

Na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem.

Co usłyszał od amerykańskiego przywódcy? O to na początku Porannej rozmowy w RMF FM pytał rzecznika prezydenta Tomasz Terlikowski.

To były bardzo poważne dyplomatyczne słowa ze strony pana prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdził to sojusznicze wsparcie, potwierdził utrzymanie żołnierzy amerykańskich w Polsce, utrzymanie tego kontyngentu amerykańskiego w Rzeczpospolitej. Zatem ta rozmowa była bardzo dobra, tak jak oceniamy i bardzo ważna – podkreślił Rafał Leśkiewicz.

Atak dronów – historyczny precedens

10 września doszło do bezprecedensowego ataku – kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Część z nich udało się zestrzelić.

Wczoraj się dużo zmieniło, po raz pierwszy kraj NATO został zaatakowany w taki sposób, wleciało kilanaście dronów, kilka z nich udało się zestrzelić, w wyniku ataku zniszczony został jeden budynek mieszkalny, a jedna rodzina straciła dach nad głową - mówił w Porannej rozmowie rzecznik prezydenta.

Jeżeli to rozpatrujemy w kategoriach historycznych, nie tylko politycznych, to bez wątpienia ta data będzie zapisana w podręcznikach do historii jako akt agresji Federacji Rosyjskiej na jedno z państw NATO, na Polskę (...) Na pewno będzie to głęboko analizowane i na pewno w podręcznikach historii będzie zapisane. To był też pierwszy przypadek w historii Paktu Północnoatlantyckiego, że nad terytorium jednego z państw NATO został zestrzelony dron, przez holenderskich pilotów. To jest ważny sygnał dla Putina, bo pokazuje przede wszystkim gotowość do obrony wschodniej flanki NATO. Systemy zadziałały, choć oczywiście niepokoi sam fakt tego, że te drony tak swobodnie wleciały w granice Rzeczypospolitej i w zasadzie do dzisiaj, do teraz poszukujemy ostatnich dronów" - dodał Rafał Leśkiewicz.

Czy atak dronów zakończył spór pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem?

W odpowiedzi na atak prezydent Karol Nawrocki zaproponował uruchomienie konsultacji w trybie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Premier Donald Tusk poparł ten pomysł.

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa tych, które dotyczą wszystkich Polaków, bo to rzeczywiście ta sytuacja o poranku była bardzo niebezpieczna, wszyscy zachowali się odpowiedzialnie – ocenił rzecznik prezydenta.

Gość Tomasza Terlikowskiego podkreślił, że "kwestie bezpieczeństwa są ponad podziałami politycznymi".

W sprawach ważnych można rozmawiać. Wczorajsze wydarzenia pokazały, że w sprawach bezpieczeństwa można zawiesić polityczne spory – podsumował rzecznik.

Na pytania o ewentualne zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce rzecznik odpowiedział: Za wcześnie, żeby o tym mówić już teraz i otwarcie. Na pewno ci żołnierze amerykańscy w Polsce zostaną. Czy będzie ich więcej? Dajmy chwilę czasu na ustalenia polityczne.

Podkreślił także konieczność uszczelnienia wschodniej granicy i wzmocnienia systemów radarowych, by zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

W związku z incydentem prezydent zwołał na dziś Radę Bezpieczeństwa Narodowego, na którą zaproszeni zostali wszyscy kluczowi politycy i ministrowie.

Dezinformacja i działania Białorusi

W kontekście wczorajszej prowokacji pojawiły się informacje, że Białoruś poinformowała Polskę o lecących dronach.

Była to taka próba, nazwałbym to 'maskirowki'. Z jednej strony wspólnie z Rosjanami uczestniczą w ćwiczeniach wojskowych, z drugiej strony informują Polaków o lecących nad terytorium Białorusi do nas dronach. Bez zgody władz Białorusi te drony przez ich terytorium by nie leciały – wyjaśnił rzecznik.

