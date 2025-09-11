W naszej ocenie prowokacja, którą dokonała Rosja była umyślna i musimy Rosji być w stanie odpowiedzieć na każdym szczeblu drabiny eskalacji. Rosja testuje nie tylko Polskę, ale i całe NATO w wymiarze nie tylko wojskowym, ale także politycznym - ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z wtorku na środę.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Porannej rozmowie RMF FM odniósł się do tego, co wydarzyło się na polskim niebie w nocy z wtorku na środę, gdy po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wielokrotnie naruszona została polska przestrzeń powietrzna.

Szef MSZ: Putin testuje nie tylko Polskę, ale i całe NATO

Polskie wojsko zestrzeliło drony, które zagrażały obywatelom RP, o czym informował premier Donald Tusk.

Dziewiętnaście naruszeń naszej przestrzeni powietrznej, kilkanaście dronów zidentyfikowanych, kilka zestrzelonych. Akcja trwająca siedem godzin, a więc cała noc, więc nie można mówić o przypadku. I to jest testowanie nie tylko Polski. To jest testowanie całego NATO i to nie tylko wojskowe, ale także polityczne - ocenił Sikorski.

Dodał, że strona polska po tym incydencie zażądała uruchomienia 4. artykułu NATO, czyli konsultacji międzysojuszniczych. To miało już miejsce w historii Sojuszu poprzednio, gdy robiła to na przykład Turcja w trakcie wojny w Iraku czy wobec wojny domowej w Syrii. Sojusz wzmacniał jej zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe - powiedział.

Będą nowe sankcję na Rosję?

Zaznaczył, że "tym razem Polska domaga się nie tylko wzmocnienia tych zdolności - także antydronowych - ale zrobienia tego, o czym mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli nałożenia sankcji na Rosję i wzmożenia wsparcia dla Ukrainy".

Nadzwyczajne zgromadzenie ONZ na wniosek Polski. Tak tłumaczy ten ruch Sikorski

W czwartek resort dyplomacji poinformował, że Polska zawnioskowała o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ po tym, co się wydarzyło na polskim niebie. Radosław Sikorski w Porannej rozmowie w RMF FM tłumaczył powody takiego ruchu ze strony polskich władz. Przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ-tu, ale i Unii Europejskiej i NATO - stwierdził.

Jak mówił: Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło, nasze argumenty się przebijały. Zaznaczył, że nie zapadła jeszcze decyzja o tym, kto na tym forum będzie reprezentował Polskę.

10 września to "historyczna data"? Radosław Sikorski: Oby nie

Dopytywany zaś o to, czy 10 września 2025 roku, czyli data wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję, będzie "historycznym wydarzeniem" wyraził nadzieję, że tak się nie stanie. Oby zjednoczona reakcja NATO i wzmocnienie naszych zdolności spowodowało, że Putin zrozumie, że popełnił błąd i wycofa się z eskalacji - wskazał.

