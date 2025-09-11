W 2025 roku zmieniają się zasady powoływania do służby wojskowej. Sprawdź, kto zostanie wezwany do armii, a kto może liczyć na zwolnienie ze służby. Nowe rozporządzenie ministra obrony narodowej wprowadza istotne zmiany w kwalifikacji wojskowej, określając, jakie choroby i zaburzenia wykluczają z obowiązku służby.

Kwalifikacja wojskowa 2025 – kogo obejmie obowiązek?, fot. Darek Delmanowicz, Wojciech Pacewicz / PAP

W 2025 roku do kwalifikacji wojskowej będą musieli stawić się przede wszystkim mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. Obowiązek ten dotyczy także osób, które nie dopełniły tego wymogu w poprzednich latach oraz tych, wobec których kwalifikacja nie została przeprowadzona w terminie. Celem kwalifikacji jest ustalenie kategorii zdolności do służby wojskowej przez powiatową komisję wojskową.

Kategorie zdolności do służby wojskowej

System kwalifikacji opiera się na pięciu kategoriach:

A - zdolny do służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

- zdolny do służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. B - czasowo niezdolny do służby; po upływie określonego czasu należy stawić się ponownie.

- czasowo niezdolny do służby; po upływie określonego czasu należy stawić się ponownie. C - niezdolny do czynnej służby w czasie pokoju, ale może zostać powołany w razie wojny.

- niezdolny do czynnej służby w czasie pokoju, ale może zostać powołany w razie wojny. D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju (z wyjątkiem niektórych stanowisk w terytorialnej służbie wojskowej).

- niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju (z wyjątkiem niektórych stanowisk w terytorialnej służbie wojskowej). E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, zarówno w czasie pokoju, jak i mobilizacji czy wojny.

Kto zostanie powołany, a kto nie?

Nowe przepisy jasno określają, kto może zostać powołany do wojska, a kto zostanie zwolniony z tego obowiązku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z 25 marca 2024 roku, lista chorób, zaburzeń i ułomności wykluczających ze służby wojskowej została szczegółowo opisana w załączniku do dokumentu.

Wśród osób, które mogą zostać powołane do armii, znajdują się m.in. daltoniści. Osoby z zaburzeniami rozpoznawania barw nie są już automatycznie wykluczane ze służby wojskowej. Z kolei osoby transpłciowe nie zostaną powołane do wojska - ich przypadek kwalifikowany jest jako przesłanka do wydania orzeczenia o niezdolności do służby.

Choroby i zaburzenia wykluczające ze służby wojskowej

Wśród schorzeń, które skutkują niezdolnością do służby wojskowej, znalazły się m.in.:

Wrodzone lub nabyte zniekształcenia nosa - jeśli są szpecące lub upośledzają drożność nosa, kwalifikują do kategorii D. W przypadku znacznego zniekształcenia lub upośledzenia drożności - do kategorii E. Zniekształcenia warg - wrodzone lub nabyte, które znacznie szpecą lub utrudniają mowę i przyjmowanie pokarmów, skutkują przyznaniem kategorii D. Choroby serca - zaciskające zapalenie osierdzia lub stan wymagający operacji z powodu tej choroby kwalifikuje do kategorii E. Choroby przewodu pokarmowego - choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z nawrotami i powikłaniami skutkuje przyznaniem kategorii D.

Kogo ominie obowiązek służby wojskowej?

Nie wszyscy mężczyźni zostaną powołani do wojska. Osoby cierpiące na poważne choroby, zaburzenia psychiczne, wady wrodzone lub nabyte, które uniemożliwiają pełnienie służby, zostaną zwolnione z tego obowiązku. Szczegółowa lista schorzeń znajduje się w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej i jest podstawą do wydania decyzji przez komisję lekarską.

źródła: rozporządzenie MON, gazetaprawna.pl