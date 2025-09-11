W 2025 roku zmieniają się zasady powoływania do służby wojskowej. Sprawdź, kto zostanie wezwany do armii, a kto może liczyć na zwolnienie ze służby. Nowe rozporządzenie ministra obrony narodowej wprowadza istotne zmiany w kwalifikacji wojskowej, określając, jakie choroby i zaburzenia wykluczają z obowiązku służby.
W 2025 roku do kwalifikacji wojskowej będą musieli stawić się przede wszystkim mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. Obowiązek ten dotyczy także osób, które nie dopełniły tego wymogu w poprzednich latach oraz tych, wobec których kwalifikacja nie została przeprowadzona w terminie. Celem kwalifikacji jest ustalenie kategorii zdolności do służby wojskowej przez powiatową komisję wojskową.
System kwalifikacji opiera się na pięciu kategoriach:
- A - zdolny do służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.
- B - czasowo niezdolny do służby; po upływie określonego czasu należy stawić się ponownie.
- C - niezdolny do czynnej służby w czasie pokoju, ale może zostać powołany w razie wojny.
- D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju (z wyjątkiem niektórych stanowisk w terytorialnej służbie wojskowej).
- E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, zarówno w czasie pokoju, jak i mobilizacji czy wojny.
Nowe przepisy jasno określają, kto może zostać powołany do wojska, a kto zostanie zwolniony z tego obowiązku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z 25 marca 2024 roku, lista chorób, zaburzeń i ułomności wykluczających ze służby wojskowej została szczegółowo opisana w załączniku do dokumentu.
Wśród osób, które mogą zostać powołane do armii, znajdują się m.in. daltoniści. Osoby z zaburzeniami rozpoznawania barw nie są już automatycznie wykluczane ze służby wojskowej. Z kolei osoby transpłciowe nie zostaną powołane do wojska - ich przypadek kwalifikowany jest jako przesłanka do wydania orzeczenia o niezdolności do służby.
Wśród schorzeń, które skutkują niezdolnością do służby wojskowej, znalazły się m.in.:
- Wrodzone lub nabyte zniekształcenia nosa - jeśli są szpecące lub upośledzają drożność nosa, kwalifikują do kategorii D. W przypadku znacznego zniekształcenia lub upośledzenia drożności - do kategorii E.
- Zniekształcenia warg - wrodzone lub nabyte, które znacznie szpecą lub utrudniają mowę i przyjmowanie pokarmów, skutkują przyznaniem kategorii D.
- Choroby serca - zaciskające zapalenie osierdzia lub stan wymagający operacji z powodu tej choroby kwalifikuje do kategorii E.
- Choroby przewodu pokarmowego - choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z nawrotami i powikłaniami skutkuje przyznaniem kategorii D.
Nie wszyscy mężczyźni zostaną powołani do wojska. Osoby cierpiące na poważne choroby, zaburzenia psychiczne, wady wrodzone lub nabyte, które uniemożliwiają pełnienie służby, zostaną zwolnione z tego obowiązku. Szczegółowa lista schorzeń znajduje się w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej i jest podstawą do wydania decyzji przez komisję lekarską.
źródła: rozporządzenie MON, gazetaprawna.pl