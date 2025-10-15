​Wojewódzkie sądy administracyjne w Olsztynie i Warszawie orzekły, że wiele opłat pobieranych przez zarządców cmentarzy jest niezgodnych z prawem. Oznacza to, że tysiące Polaków mogą domagać się zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy, a samorządy muszą zrewidować swoje uchwały dotyczące opłat cmentarnych. Sprawa dotyczy opłat niepowiązanych bezpośrednio z pochówkiem, takich jak opłaty za wjazd na cmentarz, korzystanie z infrastruktury czy przedłużenie miejsca na grób.

Tysiące Polaków mogą odzyskać nielegalnie pobrane opłaty cmentarne – przełomowe wyroki sądów. / Shutterstock

Sądy administracyjne uznały, że opłaty pobierane przez cmentarze, które nie są bezpośrednio związane z pochówkiem, są nielegalne.

Osoby, które zapłaciły takie opłaty, mogą domagać się ich zwrotu od zarządców cmentarzy.

Orzeczenia sądów mogą stanowić podstawę do zaskarżenia podobnych uchwał w innych miastach i gminach.

Przełomowe wyroki w sprawie opłat cmentarnych

W ostatnich miesiącach wojewódzkie sądy administracyjne w Olsztynie i Warszawie wydały wyroki, które mogą mieć ogromne znaczenie dla tysięcy osób korzystających z cmentarzy komunalnych w całej Polsce. Sędziowie uznali, że samorządy nie mają prawa nakładać na mieszkańców opłat, które nie są bezpośrednio związane z pochówkiem zmarłych. Dotyczy to m.in. opłat za dochowanie do już opłaconego grobu, wjazd na teren cmentarza, korzystanie z infrastruktury czy przedłużenie miejsca na grób na kolejne lata.

Jakie opłaty są nielegalne?

Zgodnie z wyrokami sądów, jedynymi legalnymi opłatami, jakie mogą pobierać zarządcy cmentarzy, są te związane bezpośrednio z pochówkiem zwłok. Oznacza to, że wszelkie dodatkowe opłaty, takie jak:

opłaty za wjazd na cmentarz,

opłaty za korzystanie z miejsca na cmentarzu po upływie 20 lat,

opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarnej,

opłaty za ekshumację, przechowywanie zwłok w chłodni, udostępnienie sali do przygotowania zwłok,

są niezgodne z prawem, jeśli nie wynikają wprost z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Sprawa Olsztyna i Radomia - przykłady z praktyki

W Olsztynie Rada Miasta w lutym 2023 roku przyjęła uchwałę, która wprowadzała szereg opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Jeden z mieszkańców zaskarżył te przepisy, wskazując, że są one niezgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przyznał mu rację i stwierdził nieważność uchwały w zakresie opłat niezwiązanych z pochówkiem.

Podobnie orzekł WSA w Warszawie w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Radomiu, gdzie również wprowadzono opłaty za korzystanie z miejsca na cmentarzu na kolejne okresy czy za korzystanie z infrastruktury cmentarnej. Sąd uznał te opłaty za nielegalne i unieważnił uchwałę.

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych znajdują potwierdzenie w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA podkreślił, że gminy mogą ustalać wyłącznie opłaty związane z pochówkiem zwłok. Próby rozszerzania katalogu opłat na inne usługi czy korzystanie z cmentarza są niezgodne z prawem.

Co mogą zrobić osoby, które zapłaciły nielegalne opłaty?

Jeśli wyrok sądu dotyczący unieważnienia uchwały stanie się prawomocny, osoby, które zapłaciły nielegalne opłaty, będą mogły domagać się ich zwrotu od zarządcy cmentarza. W przypadku, gdy w danej gminie nadal obowiązują podobne uchwały, mieszkańcy mogą zainspirować się wyrokami i zaskarżyć je do sądu administracyjnego, domagając się ich unieważnienia oraz zaprzestania pobierania nielegalnych opłat.

Podstawa prawna

Podstawą do rozstrzygnięć sądów jest art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który jasno określa zakres dopuszczalnych opłat. Ustawa o gospodarce komunalnej nie daje samorządom prawa do nakładania dodatkowych opłat za korzystanie z cmentarzy, jeśli nie są one związane z pochówkiem.

Co dalej z opłatami cmentarnymi w Polsce?

Wyroki sądów mogą wywołać lawinę podobnych spraw w całym kraju. Samorządy będą musiały zrewidować swoje uchwały dotyczące opłat cmentarnych, a zarządcy cmentarzy mogą być zobowiązani do zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy. To ważna informacja dla wszystkich, którzy w ostatnich latach musieli płacić dodatkowe opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych.