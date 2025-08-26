Już od 2026 roku w Polsce ruszy nowy program wsparcia dla osób starszych - bon senioralny. To świadczenie, skierowane do seniorów powyżej 75. roku życia, ma odciążyć rodziny i zapewnić profesjonalną opiekę osobom, które najbardziej jej potrzebują. Sprawdzamy, kto może liczyć na bon, jakie warunki trzeba spełnić i jak wyglądać będzie procedura przyznawania świadczenia.

Bon senioralny. Kto i na jakich warunkach otrzyma 2150 zł na opiekę? / Shutterstock

Nowy program wsparcia dla seniorów

W odpowiedzi na rosnące potrzeby starzejącego się społeczeństwa, w 2026 roku wprowadzony zostanie bon senioralny - świadczenie dedykowane osobom powyżej 75. roku życia. Celem programu jest wsparcie rodzin w organizacji opieki nad najstarszymi członkami rodziny oraz zapewnienie seniorom profesjonalnych usług opiekuńczych w ich własnych domach.

Maksymalna wartość bonu wyniesie 2150 zł miesięcznie. Środki te nie trafią jednak bezpośrednio do seniorów ani ich rodzin, lecz zostaną przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez wykwalifikowany personel.

Kto może ubiegać się o bon senioralny?

O bon senioralny będą mogły ubiegać się osoby bliskie seniorów, które są aktywne zawodowo. Oznacza to, że wniosek mogą złożyć krewni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, prowadzący działalność gospodarczą, pracujący na umowę zlecenie lub uzyskujący przychody z działalności rolniczej. Program ma na celu wsparcie rodzin, które z powodu pracy zawodowej nie są w stanie samodzielnie zapewnić opieki swoim starszym bliskim.

Kryteria dochodowe i warunki przyznania bonu

Aby otrzymać bon senioralny, należy spełnić określone kryteria dochodowe. W gospodarstwie jednoosobowym dochód nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast w gospodarstwach wieloosobowych limit ten wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, przychód brutto samego seniora w 2026 roku nie może przekroczyć 3500 zł.

Kolejnym warunkiem jest stwierdzenie niezaspokojonych potrzeb w zakresie czynności życia codziennego. Bon będzie przysługiwał wyłącznie tym seniorom, których rodzina nie jest w stanie zapewnić wystarczającej opieki. Jeśli senior mieszka z innymi dorosłymi, którzy mogą się nim zaopiekować, świadczenie nie zostanie przyznane.

Na co można przeznaczyć środki z bonu senioralnego?

Bon senioralny nie będzie wypłacany w formie gotówki. Zamiast tego, środki zostaną przeznaczone na konkretne usługi opiekuńcze świadczone w domu seniora przez profesjonalny personel. Maksymalna kwota świadczenia - 2150 zł miesięcznie - odpowiada około 50 godzinom specjalistycznej opieki. Zakres usług obejmie m.in. pomoc w codziennych czynnościach, wsparcie w higienie osobistej, przygotowywaniu posiłków czy organizacji czasu wolnego.

Jak złożyć wniosek o bon senioralny?

Wnioski o przyznanie bonu senioralnego będą przyjmowane przez gminy właściwe dla miejsca zamieszkania seniora. Do złożenia wniosku wymagana będzie zgoda osoby starszej. Przed przyznaniem świadczenia, gmina przeprowadzi ocenę potrzeb seniora na podstawie specjalnego kwestionariusza. Pozwoli to określić, ile godzin wsparcia jest niezbędnych w danym przypadku.

Nabór wniosków rozpocznie się wraz ze startem programu na początku 2026 roku. Bon senioralny nie będzie mógł być łączony z innymi świadczeniami opiekuńczymi lub usługami pomocy społecznej, z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego.

Bon senioralny - szansa na lepszą opiekę dla najstarszych

Wprowadzenie bonu senioralnego to odpowiedź na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa i rosnącymi potrzebami opiekuńczymi. Program ma na celu nie tylko wsparcie seniorów, ale także odciążenie rodzin, które często muszą godzić obowiązki zawodowe z opieką nad bliskimi. Dzięki bonowi senioralnemu osoby powyżej 75. roku życia będą mogły liczyć na profesjonalną pomoc w codziennym funkcjonowaniu, a ich bliscy zyskają pewność, że seniorzy są pod dobrą opieką.