Tysiące turystów, puste domy, zanikająca autentyczność. Neapol, podobnie jak wiele innych włoskich miast, zmaga się z falą odwiedzających, która – choć przynosi pieniądze – odbiera miastu to, co najcenniejsze: jego mieszkańców i duszę – pisze "POLITICO".

Neapol na rozdrożu: Jak nadmierna turystyka wyludnia włoskie miasta / Shutterstock

Neapol od lat przyciąga tłumy turystów. Via dei Tribunali, jedna z głównych arterii miasta, w sezonie letnim przypomina bardziej ruchliwy deptak niż urokliwą, włoską uliczkę. Kolejki do posągu Pulcinelli, symbolicznego błazna Neapolu, ciągną się na setki metrów. Jednak - jak zauważają miejscowi - ta "tradycja" to nowy wymysł, napędzany przez media społecznościowe, a nie przez lokalną kulturę.

Historyczne centrum Neapolu jest martwe - mówi cytowany przez POLITICO socjolog i aktywista Francesco Calicchia - Te ulice to już nie są dzielnice. Nie ma tu już neapolitańczyków, nie ma prawdziwego życia. Stały się placami zabaw, otwartymi centrami handlowymi.

Mieszkanie tylko dla turystów

To właśnie mieszkalnictwo jest jednym z obszarów najbardziej dotkniętych przez turystyczny boom. W niektórych robotniczych dzielnicach na każde trzy domy przypada jeden pensjonat. Efekt? Mieszkańcy są wypierani. W mieście zauważalny jest wzrost eksmisji.

Boom na wynajmy krótkoterminowe nie wzbogaca wszystkich. Zyski trafiają głównie do dużych właścicieli i firm z innych miast, często z bogatszych regionów Włoch. "Neapol jest wykorzystywany jako pocztówka Włoch, podczas gdy zyski płyną na północ lub zagranicę" - słuchać głosy.

Autentyczność na sprzedaż

Turystów przyciąga do Neapolu i innych włoskich miast autentyczność - życie uliczne, lokalna kuchnia, sztuka. Jednak, gdy mieszkańcy są wypierani, a miasto staje się "otwartą smażalnią" z identycznymi przekąskami na każdym rogu, ta autentyczność znika - zauważa POLITICO.

Według dostępnych danych w 2025 roku Włochy mogą odwiedzić około 36 milionów turystów zagranicznych. Ten rok jest szczególny ze względu na jubileusz w Rzymie, co dodatkowo przyciąga turystów, zwłaszcza do stolicy.

Neapol jest jednym z najpopularniejszych miast turystycznych we Włoszech. Przyciąga swoimi atrakcjami historycznymi, kulturowymi, bliskością do Pompejów oraz wybrzeża Amalfi.