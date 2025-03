W środę 5 marca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ETA (Elektroniczna Autoryzacja Podróży). Od kwietnia tego roku każda osoba jadąca na Wyspy będzie musiała mieć specjalne pozwolenie - w formie ETA albo eWizy.

Londyn / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe wymagania obejmą również obywateli Polski. Nie będą dotyczyć tylko tych, którzy jednocześnie posiadają brytyjski lub irlandzki paszport.

ETA nie będą musiały też mieć osoby z prawem do mieszkania, pracy lub studiowania w Zjednoczonym Królestwie - w tym posiadacze statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej.

Przyjmowanie wniosków o ETA rozpoczęło się 5 marca 2025 r. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony brytyjskiego rządu lub aplikacji UK ETA, dostępnej w App Store i Google Play Store.

ETA ma zostać wydana w ciągu 3 dni roboczych i cyfrowo przypisana do paszportu. Koszt wydania ETA to 10 funtów brytyjskich. ETA będzie ważna dwa lata. Jeśli jednak paszport przed tym czasem straci ważność, to ETA także.

Cyfrowe eWizy zastąpić mają papierowe dokumenty wydawane dla obywateli krajów, dla których istnieje obowiązek wizowy.

Na co pozwala ETA, a na co nie?

ETA zezwala na odbycie wielokrotnych podróży do Zjednoczonego Królestwa lub na jednorazowe pobyty do sześciu miesięcy w celach turystycznych, odwiedzin rodziny i przyjaciół, biznesowych lub na studia krótkoterminowe.

ETA pozwala także na:

przyjazd do Wielkiej Brytanii na okres do 3 miesięcy w ramach ulgi wizowej dla pracowników kreatywnych,

przyjazd do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia dozwolonego płatnego zajęcia krótkoterminowego (chodzi np. o sportowców, artystów, prawników, uczestników konferencji),

tranzyt przez Wielką Brytanię, w tym bez przechodzenia przez brytyjską kontrolę graniczną.

ETA nie pozwala natomiast na: