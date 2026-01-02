Rok 2026 przynosi Polakom zaledwie osiem niedziel handlowych. Zakupy zrobimy rzadziej niż w co szóstą niedzielę w roku! Szczególnie dotkliwa okaże się rekordowo długa, jesienna przerwa, podczas której duże sklepy i galerie będą zamknięte. Sprawdzamy, kiedy wypadają niedziele handlowe, jakie wyjątki przewiduje ustawa oraz jak zmiany wpłyną na codzienne zakupy milionów Polaków.

Niedziele handlowe 2026. Kiedy zrobisz zakupy? Oto pełny kalendarz i najdłuższa przerwa bez handlu! / Shutterstock

W 2026 roku w Polsce będzie tylko 8 niedziel handlowych - większość niedziel to dni bez zakupów w dużych sklepach i galeriach.

Najdłuższa przerwa od handlu trwa aż 14 tygodni, od końca sierpnia do połowy grudnia, co utrudni zakupy przed szkołą, Wszystkimi Świętymi i Black Friday.

Wyjątki od zakazu obowiązują m.in. dla małych sklepów osiedlowych, aptek, stacji benzynowych i punktów usługowych, więc podstawowe zakupy wciąż będą możliwe.

Grudzień to czas dwóch niedziel handlowych (13 i 20 grudnia) - idealny moment na świąteczne zakupy z promocjami i dłuższymi godzinami otwarcia.

Niedziele handlowe 2026. Tylko osiem okazji na większe zakupy

Na mocy ustawy z 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, polski kalendarz zakupowy od kilku lat wygląda znacznie skromniej niż wcześniej.

Rok 2026 to osiem niedziel handlowych. To oznacza, że przez większość roku duże sklepy, galerie oraz supermarkety będą zamknięte w ostatni dzień tygodnia.

Warto już teraz zanotować te daty w kalendarzu. Oto niedziele handlowe w 2026 roku:

25 stycznia 2026

29 marca 2026 (przed Wielkanocą)

26 kwietnia 2026 (przed majówką)

28 czerwca 2026

30 sierpnia 2026

6 grudnia 2026

13 grudnia 2026

20 grudnia 2026

Co ciekawe, w grudniu wypada aż dwie niedziele handlowe, co pozwala na rozłożenie świątecznego szaleństwa zakupowego.

Jednak największe emocje budzi potężna, czteromiesięczna przerwa od handlu, która rozciąga się od końca wakacji aż do grudnia.

Najdłuższa przerwa bez handlu od lat - co to oznacza dla Polaków?

W kalendarzu niedziel handlowych na 2026 rok szczególnie rzuca się w oczy luka od 30 sierpnia do 13 grudnia. To aż ponad 14 tygodni bez możliwości zrobienia zakupów w dużych sklepach czy galeriach handlowych! Taka przerwa jest najdłuższym nieprzerwanym blokiem niedziel bez handlu od wprowadzenia zakazu.

W praktyce oznacza to:

Brak niedzieli handlowej we wrześniu - utrudnienie dla rodziców przygotowujących dzieci do szkoły.

Brak niedzieli handlowej w październiku - problem przed Wszystkimi Świętymi, kiedy tradycyjnie kupujemy znicze, kwiaty i dekoracje na cmentarz.

Brak niedzieli handlowej w listopadzie - choć Black Friday przypada na piątek, to listopad był dotąd okresem intensywnych zakupów.

Gdzie zrobisz zakupy w niedziele niehandlowe? Wyjątki od zakazu

Nie oznacza to jednak, że w każdą niedzielę zostaniemy całkowicie odcięci od zakupów. Ustawa przewiduje szereg wyjątków, dzięki którym część sklepów i punktów usługowych może działać niezależnie od kalendarza handlowego. Oto najważniejsze z nich:

Sklepy osiedlowe do 300 m², jeśli sprzedaż prowadzi właściciel lub jego rodzina

Apteki i punkty apteczne

Stacje benzynowe

Sklepy na dworcach kolejowych, autobusowych i lotniskach

Placówki gastronomiczne (restauracje, kawiarnie)

Punkty z usługami pocztowymi (często wykorzystywane przez duże sieci handlowe)

Dzięki tym wyjątkom, nawet w niedzielę niehandlową można kupić najpotrzebniejsze produkty, choć większe zakupy czy rodzinne wyjście do galerii handlowej trzeba będzie zaplanować na jeden z ośmiu wyznaczonych terminów.

Grudzień - miesiąc świątecznych zakupów i otwartych niedziel

Tradycyjnie najwięcej niedziel handlowych przypada na grudzień. W 2026 roku będą to dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie: 13 i 20 grudnia. To czas, kiedy galerie handlowe i supermarkety są otwarte dłużej, a sieci handlowe szykują specjalne promocje i świąteczne wyprzedaże.

Dla konsumentów to szansa na spokojne zakupy bez tłoku, rozłożenie wydatków na prezenty, a także możliwość skorzystania z sezonowych ofert. To także ukłon w stronę handlowców, którzy w tym okresie notują największe obroty w roku.

Planujesz zakupy? Sprawdź kalendarz i uniknij rozczarowania

Rok 2026 to kolejny rok, w którym Polacy będą musieli uważnie planować zakupy. Tylko osiem niedziel handlowych, rekordowo długa przerwa jesienią i ścisłe wyjątki od zakazu sprawiają, że warto już teraz zapisać daty otwartych sklepów w kalendarzu.