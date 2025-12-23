Wigilia Bożego Narodzenia to dla wielu Polaków najważniejszy wieczór w roku, pełen rodzinnych tradycji i symbolicznych gestów. Wśród pytań, które powracają co roku, jedno dotyczy obecności alkoholu na wigilijnym stole. Kościół Katolicki nie wprowadza w tej kwestii jednoznacznych zakazów, pozostawiając decyzję wiernym. Jakie są aktualne zasady i zalecenia dotyczące spożywania alkoholu podczas wigilijnej wieczerzy?

Wigilia 2025: Czy można pić alkohol? Kościół wyjaśnia, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Kościół Katolicki nie nakłada już obowiązkowego postu ani zakazu spożywania alkoholu w Wigilię.

Decyzja o obecności alkoholu na wigilijnym stole pozostaje indywidualną sprawą wiernych.

Duchowni apelują o umiar i rozsądek, podkreślając, że Wigilia powinna pozostać czasem rodzinnej wspólnoty i radości.

Wigilia Bożego Narodzenia - tradycja i współczesność

Wigilia Bożego Narodzenia od pokoleń stanowi jeden z najważniejszych momentów w polskiej tradycji rodzinnej. Choć nie jest formalnym świętem kościelnym, jej znaczenie wykracza daleko poza zwykły posiłek - to czas spotkań, pojednania i wspólnego świętowania narodzin Jezusa Chrystusa. W polskich domach pielęgnuje się liczne zwyczaje, takie jak dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd czy przygotowywanie postnych potraw.

Zmiany w przepisach kościelnych - post już nieobowiązkowy

Jeszcze do 1983 roku w Wigilię obowiązywał post, który nakazywał powstrzymanie się od spożywania mięsa i alkoholu. Jednak po zmianach wprowadzonych przez II Synod Plenarny w Polsce oraz decyzjach polskich biskupów z 2003 roku, post w dniu 24 grudnia nie jest już wymogiem prawnym. Kościół, dostrzegając różnorodność tradycji świątecznych na świecie, zdecydował się na bardziej liberalne podejście, pozostawiając wiernym większą swobodę w kształtowaniu wigilijnych zwyczajów.

Alkohol na wigilijnym stole - co mówi Kościół?

Wielu wiernych co roku zastanawia się, czy podczas Wigilii można wypić lampkę wina lub kieliszek czegoś mocniejszego. Prawo kanoniczne nie wprowadza w tej kwestii żadnych zakazów. Zasada jest prosta: co nie jest zabronione, jest dozwolone. Oznacza to, że spożywanie alkoholu w Wigilię nie jest uznawane za grzech. Kościół pozostawia tę decyzję sumieniu każdego wiernego, apelując jednocześnie o zachowanie umiaru i zdrowego rozsądku.

Tradycja postnych potraw - wybór czy obowiązek?

Choć postne potrawy wigilijne są głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, obecnie nie są już one nakazem kościelnym. Biskupi podkreślają, że zachowanie postu w Wigilię jest wyrazem szacunku dla tradycji i duchowego przygotowania do świąt, ale nie stanowi już obowiązku. Wybór, czy na stole pojawi się mięso, czy też pozostaniemy przy tradycyjnych daniach postnych, należy do każdej rodziny.

Umiar i rozsądek - apel duchownych

Duchowni przypominają, że Wigilia to przede wszystkim czas rodzinnej wspólnoty i radości z narodzin Jezusa. Choć Kościół nie zakazuje spożywania alkoholu, apeluje, by nie przekształcać tego wyjątkowego wieczoru w okazję do nadmiernego picia. Lampka wina czy symboliczny toast nie są grzechem, jednak przesada i brak umiaru mogą zakłócić atmosferę świąt i ich duchowy wymiar.

Obecne przepisy kościelne dają wiernym dużą swobodę w kształtowaniu świątecznych zwyczajów. Decyzja o obecności alkoholu na wigilijnym stole, podobnie jak wybór potraw, jest kwestią indywidualną i zależy od rodzinnych tradycji oraz osobistych przekonań. Najważniejsze, by Wigilia pozostała czasem jedności, radości i wzajemnego szacunku.