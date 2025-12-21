Zbliżający się okres świąteczno-noworoczny to czas, kiedy wiele osób planuje przelewy bankowe, opłaty i przekazy pieniężne. Warto jednak pamiętać, że w dniach wolnych od pracy standardowe systemy rozliczeniowe działają w ograniczonym zakresie. Sprawdź, jak zaplanować przelewy w Boże Narodzenie i Nowy Rok 2025/2026, by pieniądze dotarły na czas.

Przelewy bankowe w okresie świąteczno-noworocznym 2025/2026 – ważne terminy i zasady / Shutterstock

System Elixir nie realizuje przelewów w święta i dni wolne od pracy, co może wydłużyć czas dotarcia pieniędzy na konto odbiorcy.

Przelewy natychmiastowe Express Elixir działają przez całą dobę, także w weekendy i święta.

System Euro Elixir obsługuje przelewy w euro zgodnie z harmonogramem, ale nie działa w Boże Narodzenie i Nowy Rok.

Przelewy bankowe w okresie świąteczno-noworocznym 2025/2026

Wigilia, Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok to dni wolne od pracy, co oznacza przerwę w funkcjonowaniu systemu Elixir. To właśnie za jego pośrednictwem realizowana jest większość przelewów międzybankowych w złotych w Polsce. Elixir obsługuje transakcje podczas trzech sesji rozliczeniowych w dni robocze - o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00. Wyjątkiem jest ostatni dzień roboczy w roku, kiedy odbywają się tylko dwie sesje.

W praktyce oznacza to, że przelewy zlecone po godzinie 16:00 we wtorek, 23 grudnia 2025 roku, zostaną zaksięgowane dopiero w poniedziałek, 29 grudnia. Warto więc zaplanować ważne płatności odpowiednio wcześniej, by uniknąć opóźnień.

Ograniczenia w Sylwestra i Nowy Rok

W środę, 31 grudnia 2025 roku, system Elixir przeprowadzi tylko dwie sesje rozliczeniowe - o 9:30 i 13:30. Przelewy zlecone po godzinie 13:30 w Sylwestra trafią na konta odbiorców dopiero w piątek, 2 stycznia 2026 roku. To ważna informacja dla osób, które planują rozliczenia na przełomie roku.

Euro Elixir - przelewy w euro w święta

System Euro Elixir obsługuje krajowe i transgraniczne przelewy w euro. W dniach 24 i 31 grudnia 2025 roku będzie działał zgodnie ze standardowym harmonogramem, realizując aż 6 sesji rozliczeniowych każdego dnia roboczego. Jednak w Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia) oraz w Nowy Rok (1 stycznia 2026 roku) system nie będzie funkcjonował. Najbliższe sesje po przerwie odbędą się odpowiednio 29 grudnia i 2 stycznia.

Przelewy natychmiastowe Express Elixir - zawsze dostępne

Dla osób, które muszą wykonać przelew w święta lub weekend, najlepszym rozwiązaniem jest system Express Elixir. Działa on w trybie ciągłym - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, także w święta. Dzięki temu środki trafiają na konto odbiorcy niemal natychmiast, niezależnie od dnia tygodnia.

Warto jednak sprawdzić, czy dany bank udostępnia przelewy natychmiastowe i w jakim zakresie - nie wszystkie instytucje oferują tę usługę dla wszystkich typów rachunków.

Jak zaplanować przelewy na święta i Nowy Rok?

Aby uniknąć opóźnień i nieprzyjemnych niespodzianek, warto:

Zlecić ważne przelewy z wyprzedzeniem, najlepiej kilka dni przed świętami.

Korzystać z przelewów natychmiastowych Express Elixir, jeśli liczy się czas dotarcia środków.

Sprawdzić harmonogram pracy banku oraz dostępność usług w okresie świątecznym.

Okres świąteczno-noworoczny to czas, w którym standardowe przelewy mogą być realizowane z opóźnieniem. Najlepiej zaplanować płatności z wyprzedzeniem lub skorzystać z przelewów natychmiastowych, które są dostępne przez całą dobę, także w święta. Warto również pamiętać o specyfice przelewów w euro i sprawdzić, kiedy systemy rozliczeniowe będą działały w przerwach świątecznych.