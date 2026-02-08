​Lindsey Vonn najwyraźniej ma złamane podudzie - przekazał Alex Hoedlmoser, trener konkurencji szybkościowych w amerykańskiej kadrze alpejczyków. Słynna narciarka miała poważny wypadek w trakcie zjazdu na igrzyskach olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo. Trafiła do szpitala.

Lindsey Vonn podczas zjazdu w Cortinie d'Ampezzo w niedzielę / JOEL MARKLUND/BILDBYRÅN/Shutterstock/Rex Features/East News / East News

Groźny wypadek na igrzyskach

Lindsey Vonn jadąca jako 13. zawodniczka, upadła na początku trasy, po około 13 sekundach jazdy - wynika z wyliczeń. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut opatrywali ją ratownicy, po czym śmigłowiec zabrał ją do szpitala.

To zdecydowanie ostatnia rzecz, jaką chcieliśmy tutaj zobaczyć. Kiedy dochodzi do czegoś takiego, oczywiście każdy na nadzieję, że nic poważnego się nie stało, ale to było przerażające. Dodatkowym złym znakiem był widok rozkładanych noszy - powiedziała stacji NBC siostra Vonn, Karin Kildow.

Alex Hoedlmoser, trener konkurencji szybkościowych w amerykańskiej kadrze alpejczyków, na temat urazu Vonn wypowiedział się dla szwajcarskiego nadawcy publicznego SRF. Choć podkreślił, że dokładna diagnoza nie jest jeszcze znana, to powiedział, iż "najwyraźniej to złamanie podudzia".

Lindsey Vonn jest "w stabilnym stanie i w dobrych rękach" - przekazała amerykańska narciarska drużyna olimpijska.

Start mimo kontuzji

41-letnia Lindsey Vonn wystartowała w niedzielę, mimo że doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie 30 stycznia w w szwajcarskiej Crans-Montanie. Był to skutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata. Jednak podczas treningów w Cortinie d’Ampezzo radziła sobie nieźle, startując z ortezą na kolanie.

Lindsey Vonn to jedna z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.

Mistrzynią olimpijską w niedzielę została inna Amerykanka - Breezy Johnson. Srebro dla Niemki Emmy Aicher, a brąz wywalczyła Włoszka Sofia Goggia, która w piątek w Cortinie d’Ampezzo zapaliła znicz olimpijski.