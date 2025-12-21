Każdy potrzebujący lub zmagający się z kryzysem bezdomności otrzyma dziś na Rynku Głównym w Krakowie ciepły posiłek. O godz. 11 wystartowała tam Wigilia organizowana z inicjatywy restauratora Jana Kościuszki. Tuż obok Sukeinnic stanęło miasteczko namiotowe oraz szpital polowy. Osoby bezdomne czy potrzebujące mogą tu zjeść barszcz, pierogi, bigos czy rybę, a także wykonać bezpłatne badania. Każdy dostanie też specjalną świąteczną paczkę z jedzeniem. "Dla nikogo nie zabraknie" - mówi organizator reporterowi RMF FM. Wigilia dla potrzebujących potrwa do zmroku, mniej więcej do godziny 16:00.

/ Józef Polewka / RMF FM

Dziś na krakowskim Rynku Głównym już po raz 29. odbywa się wyjątkowa Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących.

Setki wolontariuszy i darczyńców serwują tradycyjne świąteczne potrawy oraz rozdają aż 10 tys. paczek z żywnością.

Na rynku działa też polowy szpital, gdzie za darmo można wykonać badania.

Akcję organizuje restaurator Jan Kościuszko, wspierany przez mieszkańców i partnerów.

W Wigilii ma wziąć udział kardynał Grzegorz Ryś.

W sercu Krakowa jesteśmy z wozem satelitarnym RMF FM. Koniecznie zobaczcie zdjęcia z tej niezwykłej akcji.

Dziś Kraków tętni dobrem. Tradycyjna Wigilia dla potrzebujących na Rynku Głównym

Już po raz 29. na Rynku Głównym w Krakowie osoby bezdomne i potrzebujące mogą zasiąść do wigilijnego stołu. Setki wolontariuszy, darczyńców i samorządowców łączą siły, by nikt nie był sam i głodny w tym wyjątkowym czasie, serwując tradycyjne potrawy i rozdając 10 tys. paczek z żywnością.

Dzięki inicjatywie restauratora Jana Kościuszki oraz wsparciu partnerów i mieszkańców rozgrzewające posiłki, paczki świąteczne i profesjonalna pomoc medyczna trafią do tysięcy osób w kryzysie. Przebieg Wigilii dla osób bezdomnych i potrzebujących obserwuje reporter RMF FM.

Wigilijny stół na Rynku to nie tylko posiłek

Wigilia na krakowskim rynku to gest wspólnoty i szacunku, okazja do rozmowy i wymiany życzliwości. Jak podkreśla organizator Jan Kościuszko, "akcja polega na zorganizowaniu wigilijnego stołu, przy którym z jednej strony są ci, którzy chcą pomóc - m.in. partnerzy wydarzenia dzielący się swoimi produktami oraz mieszkańcy przynoszący suchą żywność, a z drugiej osoby, które z różnych powodów często muszą z tej pomocy korzystać".

Na Rynku Głównym, w sercu Krakowa, ma pojawić się kardynał Grzegorz Ryś, nowy metropolita krakowski . Działa tam także szpital polowy z bezpłatnymi badaniami dla osób w kryzysie bezdomności.

/ Józef Polewka / RMF FM