To już ostatni moment na świąteczne zakupy! We wtorek, 23 grudnia, większość sklepów w Polsce będzie otwarta do późnych godzin wieczornych - niektóre nawet do 23:30. Warto się pospieszyć, bo w tym roku Wigilia, 24 grudnia, po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że sklepy będą zamknięte.

Wyjątki dotyczą m.in. niektórych sklepów Żabka, cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z prasą i kawiarni - mogą być otwarte, jeśli właściciel pracuje osobiście.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP, sieci Lidl, Auchan, Kaufland i Żabka będą otwarte we wtorek do godziny 23:00, choć w przypadku niektórych sklepów Lidl godziny otwarcia mogą być wydłużone. Biedronka oraz hipermarkety i supermarkety Carrefour zaplanowały pracę nawet do 23:30. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy zostawili świąteczne zakupy na ostatnią chwilę.

Warto jednak pamiętać, że już w Wigilię, 24 grudnia, sklepy będą zamknięte. To efekt nowelizacji ustawy, która ustanowiła ten dzień wolnym dla wszystkich pracowników, w tym także dla pracowników handlu. Do tej pory Wigilia była dniem roboczym do godziny 14:00.

Które sklepy będą czynne w Wigilię?

Są jednak wyjątki. Część sklepów Żabka może być otwarta również w dni objęte ustawowymi ograniczeniami, jeśli właściciel prowadzi sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Takie wyłączenie przewiduje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Podobne wyjątki dotyczą m.in. cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z prasą czy kawiarni.

Za złamanie zakazu handlu w dni wolne grożą poważne kary - od 1 tysiąca do nawet 100 tysięcy złotych, a w przypadku uporczywego łamania przepisów, także kara ograniczenia wolności.

Podsumowując - jeśli jeszcze nie zrobiliście świątecznych zakupów, wtorek to ostatni dzwonek. W Wigilię sklepy będą zamknięte, a święta spędzimy już w gronie najbliższych, bez pośpiechu i kolejek przy kasach.