Podczas próby do pokazów Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył. W związku z tym tragicznym wydarzeniem organizator zdecydował o odwołaniu weekendowych pokazów.

Air Show w Radomiu zostało odwołane / Shutterstock

Do tragedii doszło w czwartek po południu. Pilot zginął na miejscu.

Maszyna brała udział w próbach do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu, które zaplanowano na najbliższy weekend. Samolot należał do zespołu Tiger Demo Team.

Za sterami F-16 siedział bardzo doświadczony pilot - major Maciej „Slab” Krakowian.

Impreza odwołana

Z powodu tragicznego wypadku organizator zdecydował o odwołaniu weekendowych pokazów Air Show w Radomiu.

O odwołaniu imprezy na konferencji prasowej późnym wieczorem w czwartek poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.



Śledztwo w sprawie katastrofy

Śledztwo w sprawie wypadku w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow w Radomiu z udziałem samolotu F-16 prowadzi 8 Wydział do Spraw Wojskowych - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Poinformował, że do sprawy delegowanych zostało trzech prokuratorów, których wspomogą prokuratorzy z lubelskiej prokuratury. Dodał, że w czynności zaangażowana jest Żandarmeria Wojskowa z Poznania.



Sztab generalny WP złożył najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął w czwartek w katastrofie samolotu F-16 w Radomiu.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci pilota F-16, oficera Wojska Polskiego; składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim" - czytamy we wpisie Sztabu Generalnego WP na platformie X.