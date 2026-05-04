Władysławowo szykuje się na wielkie zmiany w infrastrukturze komunikacyjnej. Gmina oraz PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały porozumienie w sprawie budowy przejścia podziemnego i nowego układu torowego na stacji kolejowej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżnych, a także usprawnić ruch pociągów w kierunku Helu.

Władze Władysławowa oraz PKP PLK ogłosiły wspólne plany rozbudowy węzła przesiadkowego w mieście. Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa przejścia podziemnego z windami, które połączy dworzec kolejowy z peronami oraz węzłem autobusowym.

Oznacza to dla pasażerów większe bezpieczeństwo – dzięki eliminacji przejść w poziomie szyn – oraz wygodny, dostępny dla wszystkich, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się, dostęp do peronów oraz obu części miasta - podkreślał Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

Usprawnienie ruchu pociągów

W ramach inwestycji przewidziano także przebudowę i poszerzenie peronu nr 1, budowę nowego peronu nr 2 od strony węzła przesiadkowego oraz budowę drugiego toru na odcinku Władysławowo – Władysławowo Port.

Dzięki temu pociągi jadące w przeciwnych kierunkach będą mogły sprawniej się mijać, co jest szczególnie ważne w sezonie letnim, gdy linia kolejowa nr 213 obsługuje wzmożony ruch turystyczny.

Nowe rozwiązania ułatwią przesiadki i skrócą czas podróży na popularnej trasie w kierunku Helu.

Unijne wsparcie i harmonogram prac

Burmistrz Władysławowa Roman Kużel podkreśla, że inwestycja jest kluczowa dla rozwoju miasta i regionu.

Udało nam się pozyskać znaczące dofinansowanie na realizację tej inwestycji w ramach Programu FEnIKS, dzięki czemu możemy realnie poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Budowa przejścia podziemnego o wartości ponad 24 mln zł, z czego aż 17 mln zł stanowi wsparcie unijne, to element szerszego planu tworzenia nowoczesnego i funkcjonalnego węzła przesiadkowego – zaznacza burmistrz.

Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 2028 roku. Koszt jej opracowania zostanie pokryty w 85 procentach przez PKP PLK, a w 15 procentach przez Gminę Władysławowo.

Obie strony zobowiązały się do wspólnego opracowania harmonogramu działań i sfinansowania własnych inwestycji na etapie prac budowlanych.

Planowana inwestycja ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo i wygodę podróżnych, ale także przyczynić się do rozwoju turystyki i lepszej komunikacji w regionie.





