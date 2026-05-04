Komisja Europejska stanowczo rekomenduje państwom członkowskim wykluczenie sprzętu chińskich firm Huawei i ZTE z infrastruktury telekomunikacyjnej. Nowe unijne przepisy mają na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i ograniczenie udziału podmiotów uznanych za wysokiego ryzyka,

Sprzęt chińskich gigantów telekomunikacyjnych, Huawei i ZTE, powinien zniknąć z europejskich sieci. Taką rekomendację przekazał w poniedziałek rzecznik KE, Thomas Regnier, podczas briefingu prasowego w Brukseli. Jak podkreślił, przygotowywane przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa mają umożliwić Unii Europejskiej wprowadzenie zakazu stosowania urządzeń pochodzących od dostawców uznanych za podmioty wysokiego ryzyka.

Nowe regulacje wzmocnią bezpieczeństwo europejskich sieci telekomunikacyjnych - zapewnił Regnier, komentując prace nad projektem, który obecnie znajduje się na etapie konsultacji w Parlamencie Europejskim oraz w Radzie UE.

To nie pierwszy raz, gdy Huawei i ZTE trafiają na unijną listę dostawców potencjalnie wysokiego ryzyka. Mamy rekomendację, aby zachęcić nasze państwa członkowskie do wykluczenia Huawei i ZTE (spośród producentów sprzętu) wykorzystywanego przez operatorów telekomunikacyjnych i stosowanego w infrastrukturze łączności - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej.

Jak informuje agencja Reuters, w ubiegłym tygodniu Chiny zagroziły Unii Europejskiej działaniami odwetowymi w przypadku wdrożenia nowych przepisów. Pekin określił proponowane regulacje mianem "dyskryminacyjnych".

Sprawa wpisuje się w szerszą, trwającą od kilku lat debatę na temat bezpieczeństwa technologicznego oraz ograniczania udziału chińskich dostawców w budowie europejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej. Unijni decydenci podkreślają, że ich priorytetem jest ochrona danych i bezpieczeństwo obywateli, a nowe przepisy mają być kolejnym krokiem w kierunku niezależności technologicznej Europy.