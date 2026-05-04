Projekt POMOST realizowany jest we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie oraz Federacją Polskich Banków Żywności. W ramach inicjatywy powstanie zestaw narzędzi, rekomendacji i procedur obejmujących wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego - od produkcji, przez przetwórstwo i dystrybucję, aż po konsumpcję.

Efekty projektu zostaną udostępnione na specjalnym portalu internetowym, który stanie się praktycznym centrum wiedzy o niemarnowaniu żywności.

Na stronie znajdą się wyniki badań prowadzonych w trakcie projektu, materiały edukacyjne i informacyjne, grafiki, wizualizacje danych oraz dobre praktyki i rekomendacje dla różnych grup odbiorców.