Resort rolnictwa chce walczyć z marnowaniem żywności. W poniedziałek poinformowano o starcie projektu POMOST. Do 2029 r. mają zostać wdrożone rozwiązania pozwalające lepiej wykorzystywać żywność i zmniejszyć straty na każdym etapie łańcucha dostaw.

Jak przypomina ministerstwo, marnowanie żywności to nie tylko problem ekonomiczny, ale także środowiskowy - odpowiada ono za 8 proc. globalnej emisji CO2 oraz generuje straty energii i wody. W obliczu rosnących cen żywności, ograniczenie strat staje się jeszcze bardziej istotne - zaznacza resort.

Projekt POMOST realizowany jest we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie oraz Federacją Polskich Banków Żywności. W ramach inicjatywy powstanie zestaw narzędzi, rekomendacji i procedur obejmujących wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego - od produkcji, przez przetwórstwo i dystrybucję, aż po konsumpcję.

Efekty projektu zostaną udostępnione na specjalnym portalu internetowym, który stanie się praktycznym centrum wiedzy o niemarnowaniu żywności.

Na stronie znajdą się wyniki badań prowadzonych w trakcie projektu, materiały edukacyjne i informacyjne, grafiki, wizualizacje danych oraz dobre praktyki i rekomendacje dla różnych grup odbiorców.

