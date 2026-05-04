Resort rolnictwa chce walczyć z marnowaniem żywności. W poniedziałek poinformowano o starcie projektu POMOST. Do 2029 r. mają zostać wdrożone rozwiązania pozwalające lepiej wykorzystywać żywność i zmniejszyć straty na każdym etapie łańcucha dostaw.
Jak przypomina ministerstwo, marnowanie żywności to nie tylko problem ekonomiczny, ale także środowiskowy - odpowiada ono za 8 proc. globalnej emisji CO2 oraz generuje straty energii i wody. W obliczu rosnących cen żywności, ograniczenie strat staje się jeszcze bardziej istotne - zaznacza resort.