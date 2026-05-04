Wyniki tegorocznych matur CKE ma opublikować 8 lipca. W tym samym dniu maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki, otrzymają też świadectwa maturalne. Do matury przystąpiło ponad 344 840 tegorocznych absolwentów liceów, techników oraz szkół branżowych II stopnia.

Matura z języka polskiego w XIII LO w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Matura z polskiego łatwa czy trudna? Zobacz arkusz, sprawdź swoją wiedzę . W 2026 roku część pisemną egzaminu dojrzałości zaplanowano od 4 do 21 maja; część ustną - od 7 do 30 maja. Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 24-25 sierpnia 2026 roku.

Wyniki tegorocznych matur CKE opublikuje 8 lipca o godzinie 8:30 rano. Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ziu.gov.pl lub bezpośrednio w swojej szkole. W systemie maturzysta zobaczy szczegółowy arkusz wyników: procenty z każdego przedmiotu, liczby punktów oraz poziomy (podstawowy/rozszerzony).

Na tej podstawie będzie mógł obliczyć swój potencjał rekrutacyjny.

Matura 2026. Dla kogo egzamin poprawkowy?

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia, a wyniki ogłoszone zostaną 11 września.