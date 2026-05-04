Od środy, 6 maja, na ul. Długiej w Krakowie zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmiany mają rozwiązać problem regularnego blokowania tramwajów przez nieprawidłowo zaparkowane samochody. Władze miasta liczą, że nowe zasady poprawią płynność komunikacji miejskiej i ułatwią życie mieszkańcom.

Koniec blokowania tramwajów na ul. Długiej – zapowiada prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Od środy (6 maja) na ulicy tej zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu, która ma zapobiec wstrzymywaniu ruchu tramwajowego przez nieprawidłowo zaparkowane auta.

Miejsca postojowe tylko dla mieszkańców

W ramach wprowadzanych zmian wyznaczone zostaną specjalne stanowiska postojowe, zarezerwowane wyłącznie dla posiadaczy abonamentu KR właściwego dla sektora A3. To właśnie w tym obszarze znajduje się ul. Długa.

Łącznie powstanie siedem takich miejsc, zlokalizowanych w dwóch zatokach postojowych - przy posesjach nr 61 (cztery stanowiska) oraz nr 70 (trzy stanowiska).

Z analiz miasta wynika, że to właśnie w tych miejscach najczęściej dochodziło do blokowania ruchu tramwajów przez źle zaparkowane auta.

Zmiany na ul. Długiej zapowiedział już w marcu prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski.

Jak podkreślają władze miasta, celem jest zwiększenie płynności ruchu tramwajów i ograniczenie ryzyka ich zatrzymań. Problem jest poważny - tylko w 2025 roku tramwaje były blokowane na tej ulicy przez nieprawidłowo zaparkowane samochody aż 44 razy.

Wprowadzone rozwiązanie ma charakter testowy i składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest właśnie zmiana charakteru wybranych miejsc parkingowych - będą z nich mogły korzystać tylko osoby mające prawo parkowania w strefie A3.

"Mieszkańcy okolicy mają bowiem zwykle większą świadomość ograniczeń przestrzennych ulicy i konieczności bardzo precyzyjnego ustawienia pojazdu" - podkreślają urzędnicy.

Miasto zapowiada bieżącą obserwację skuteczności wprowadzonych zmian. Analizowane będzie zarówno to, czy nowe zasady ograniczają liczbę incydentów, jak i to, w jakim stopniu kierowcy stosują się do przepisów.





Nowoczesny system nadzoru już wkrótce

To jednak nie koniec nowości na ul. Długiej. Trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem systemu automatycznego nadzoru nad poprawnością parkowania. To będzie drugi element zmian.

System ma umożliwiać szybkie wykrywanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów i automatyczne powiadamianie odpowiednich służb, jeszcze zanim dojdzie do całkowitego zablokowania przejazdu tramwajów.

Pilotażowe uruchomienie systemu planowane jest na okres wakacyjny. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, niewykluczone, że podobne systemy pojawią się także w innych częściach miasta.

Miasto liczy, że dzięki nowym zasadom i technologii uda się raz na zawsze rozwiązać problem blokowania tramwajów na jednej z najważniejszych ulic w centrum Krakowa.