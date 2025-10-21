Leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci - to cel zbiórki w czasie przyszłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbędzie się on 25 stycznia 2026 r.

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak / Marian Zubrzycki / PAP

Leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci będzie celem 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

34. finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 r.

"Chcemy dotrzeć do wszystkich szpitali, wszystkich miejsc, które dbają o zdrowe brzuszki naszych dzieci" - zapowiedział szef Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak.

Cel zbiórki podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłosił szef Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. Zapewnił, że dzięki zebranym pieniądzom zostanie zakupiony sprzęt najnowszej generacji.

Gastroenterologia dziecięca, choroby przewodu pokarmowego to dziedzina, w której tak jak w onkologii, potrzeba najnowocześniejszego, innowacyjnego sprzętu. Ten sprzęt, który będziemy kupować, będzie z pewnością sprzętem najwyższej jakości, służącym zarówno do diagnostyki, jak i do leczenia chorób przewodu pokarmowego - zapewniał Owsiak.

Chcemy dotrzeć do wszystkich szpitali, wszystkich miejsc, które dbają o zdrowe brzuszki naszych dzieci - dodał.

Wiceprezes WOŚP prof. Bohdan Maruszewski poinformował, że temat nadchodzącego finału orkiestry będzie dotyczył 16 klinik gastroenterologicznych w całej Polsce. Nowoczesny sprzęt do leczenia i diagnostyki chorób przewodu pokarmowego u dzieci trafi do większej liczby oddziałów, gdzie są leczeni mali pacjenci.

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak oraz członek zarządu WOŚP Lidia Niedźwiedzka-Owsiak / Marian Zubrzycki / PAP

Podczas 33. Finału WOŚP zebrano ponad 289 mln zł. Jego celem był zakup sprzętu medycznego do skuteczniejszego i szybszego leczenia dzieci walczących z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi.