Jest nowy rekord w liczbie osób, które jednocześnie udzielają pierwszej pomocy na fantomach! Ten rekord padł w czasie organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy akcji "Ratujemy i uczymy ratować". Wzięło w niej udział ponad 155 tysięcy osób.

Wideo youtube

16 października, w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny zorganizowała ogólnopolską próbę bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W zeszłym roku w akcji wzięło udział aż 116 247 osób. W tym roku organizatorzy liczyli na jeszcze większą frekwencję i podkreślali, że najważniejsza jest nie sama liczba uczestników, a popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

I udało się. Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, w tegorocznej akcji wzięło udział ponad 155 tysięcy osób. To tak jakby wszyscy mieszkańcy miasta wielkości Bielska-Białej w jednym momencie udzielali pierwszej pomocy.

Rekord z misją

Jak podkreślają przedstawicielki Fundacji WOŚP, Aleksandra Rutkowska i Małgorzata Bochniak, celem akcji jest nie tylko pobicie rekordu, ale przede wszystkim zachęcenie jak największej liczby osób do nauki pierwszej pomocy. Chcemy, żeby o pierwszej pomocy mówiło się dużo i często, w jak największej liczbie miejsc. To są ważne, a jednocześnie proste umiejętności, które mogą uratować życie - mówi Aleksandra Rutkowska.

Fundacja prowadzi program edukacyjny "Ratujemy, uczymy ratować" już od prawie 20 lat. W jego ramach nauczyciele uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy, a następnie przekazują tę wiedzę uczniom klas 1-3 szkół podstawowych.

Im wcześniej zaczniemy uczyć dzieci, tym lepiej. Nawet jeśli nie każde dziecko w pierwszej klasie będzie w stanie wykonać ucisk klatki piersiowej, to już będzie wiedziało, jak zadbać o bezpieczeństwo i jak wezwać pomoc - podkreśla Małgorzata Bochniak.

Jak wygląda akcja?

W akcji bicia rekordu udział wzięła także drużyna RMF FM. Nasi redakcyjni koledzy dołączyli do setek uczestników w całej Polsce.

Przez pół godziny w całej Polsce, w setkach lokalizacji, uczestnicy ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. Do udziału mogły zgłaszać się zarówno szkoły, firmy, jak i instytucje oraz osoby prywatne.

W tym roku główny sztab rekordu był zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 404 w Warszawie, noszącej imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Eksperci WOŚP przypominają, że w sytuacji zagrożenia najważniejsze jest zadbanie o własne bezpieczeństwo, sprawdzenie stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy (numer 112), a następnie - w razie potrzeby - rozpoczęcie resuscytacji: 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy ratownicze, w tempie 100-120 uciśnięć na minutę. Jeśli nie decydujemy się na wdechy, należy nieprzerwanie uciskać klatkę piersiową do przyjazdu służb ratunkowych.



