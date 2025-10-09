Już 16 października w całej Polsce zabrzmi jedno wielkie wezwanie: uczmy się ratować życie! Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizuje kolejną edycję bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W studiu RMF FM gościły Aleksandra Rutkowska i Małgorzata Bochniak z WOŚP, które opowiedziały, dlaczego warto nauczyć się pierwszej pomocy, kto może wziąć udział w akcji i jak wygląda prawidłowa procedura ratowania życia.

Bicie rekordu w pierwszej pomocy z WOŚP! Tysiące Polaków uczą się ratować życie – dołącz do akcji! Marcin Suchmiel / RMF FM

W zeszłym roku w biciu rekordu udział wzięło aż 116 247 osób. W tym roku Fundacja WOŚP chce zaangażować jeszcze więcej osób, a celem nie są tylko liczby, ale przede wszystkim budowanie świadomości o tym, jak ważna jest znajomość podstaw ratowania życia. Aleksandra Rutkowska podkreśla: Chcemy zarazić pierwszą pomocą i nauką resuscytacji krążeniowo-oddechowej jak najwięcej osób. Żeby jak najwięcej osób usłyszało to, jak to są ważne umiejętności i czynności. Ważne a proste i podczas tego dnia przećwiczyło, a może też tak zmobilizowało się do tego, że trzeba przejść całość szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Bicie rekordu odbędzie się 16 października, w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca. Tego dnia, o godzinie 12:00, w setkach lokalizacji w całej Polsce, przez pół godziny, tysiące osób jednocześnie będą ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową. To nie tylko okazja do wspólnego działania, ale przede wszystkim - praktyczna lekcja, która może uratować życie.

Edukacja od najmłodszych lat

WOŚP już od niemal 20 lat prowadzi program "Ratujemy, uczymy ratować". To właśnie w ramach tego projektu nauczyciele zdobywają wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, by przekazywać ją najmłodszym uczniom - dzieciom z klas 1-3 szkół podstawowych. Małgorzata Bochniak w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą przekonuje: Im wcześniej, tym lepiej. Tak naprawdę nasz program edukacyjny "Ratujemy, uczymy ratować", który prowadzimy już prawie 20 lat, dotyczy klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej, dlatego, że jest obowiązek nauki szkolnej i chcemy już zaszczepić tę wiedzę od małego.

Dzieci uczą się nie tylko prostych czynności - takich jak wezwanie pomocy, zadbanie o własne bezpieczeństwo czy przekazanie informacji dyspozytorowi - ale także podstaw resuscytacji. To sprawia, że umiejętność ratowania życia staje się czymś naturalnym, powszechnym i niebudzącym strachu.

Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy?

W sytuacji zagrożenia życia liczy się każda sekunda. Co robić, gdy ktoś w naszym otoczeniu nie oddycha? Najważniejsze jest zachowanie spokoju i działanie według sprawdzonych procedur. Aleksandra Rutkowska tłumaczy krok po kroku:

Zadbać o bezpieczeństwo . Zanim podejdziesz do poszkodowanego, upewnij się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne - zarówno dla Ciebie, jak i innych.

. Zanim podejdziesz do poszkodowanego, upewnij się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne - zarówno dla Ciebie, jak i innych. Sprawdź reakcję. Podejdź do osoby, spróbuj nawiązać kontakt - zapytaj głośno, potrząśnij za ramiona.

Podejdź do osoby, spróbuj nawiązać kontakt - zapytaj głośno, potrząśnij za ramiona. Wezwij pomoc. Jeśli osoba jest nieprzytomna, od razu dzwoń na numer alarmowy 112. "Przekazujemy wszystkie informacje, gdzie jesteśmy, co się stało, ile jest osób poszkodowanych. I tu ważne, nie rozłączamy się pierwsi."

Jeśli osoba jest nieprzytomna, od razu dzwoń na numer alarmowy 112. "Przekazujemy wszystkie informacje, gdzie jesteśmy, co się stało, ile jest osób poszkodowanych. I tu ważne, nie rozłączamy się pierwsi." Poproś o AED. Jeżeli w pobliżu jest dostępny defibrylator AED, poproś kogoś o jego przyniesienie.

Jeżeli w pobliżu jest dostępny defibrylator AED, poproś kogoś o jego przyniesienie. Sprawdź oddech. Przez 10 sekund obserwuj klatkę piersiową poszkodowanego.

Jeśli oddycha - ułóż w pozycji bocznej.

Jeśli nie oddycha - rozpocznij resuscytację.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa . "To jest trzydzieści uciśnięć klatki piersiowej i dwa wdechy ratownicze." Jeśli nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych, uciskaj klatkę piersiową bez przerwy do przyjazdu pogotowia.

. "To jest trzydzieści uciśnięć klatki piersiowej i dwa wdechy ratownicze." Jeśli nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych, uciskaj klatkę piersiową bez przerwy do przyjazdu pogotowia. Tempo resuscytacji . 100-120 uciśnięć na minutę - czyli szybko i mocno! Jak mówi Aleksandra Rutkowska: "Ważne jest to, żeby sobie zapamiętać szybkie kropki. Uciskaj szybko i mocno, szybko i mocno."

. 100-120 uciśnięć na minutę - czyli szybko i mocno! Jak mówi Aleksandra Rutkowska: "Ważne jest to, żeby sobie zapamiętać szybkie kropki. Uciskaj szybko i mocno, szybko i mocno." Nie bój się, że zrobisz krzywdę. "Ta osoba nie oddycha, potrzebuje pomocy, nie zrobimy jej krzywdy, a wręcz musimy jej pomóc, żeby później lekarze profesjonaliści mogli-mogli jej pomóc. My musimy uciskać szybko i mocno klatkę piersiową."

Jak dołączyć do bicia rekordu?

Chcesz wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu? To proste! Wystarczy wejść na stronę WOŚP i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Możesz zgłosić swoją szkołę, firmę, instytucję - wydarzenie może być otwarte dla wszystkich chętnych lub zamknięte, tylko dla pracowników lub uczniów. Formularz jest krótki i intuicyjny. W razie pytań, zespół WOŚP służy pomocą.

Centralne wydarzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 404 w Warszawie, imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale już teraz do akcji zgłosiło się ponad 500 lokalizacji w całej Polsce - a to dopiero początek! Mamy nadzieję, że uda nam się naprawdę piękny wynik uzyskać i jak najwięcej osób będzie tego dnia mówiło o nauce pierwszej pomocy - mówi Aleksandra Rutkowska.

Dołącz do bicia rekordu, zabierz rodzinę, dzieci, znajomych - i razem nauczcie się ratować życie. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza może się przydać.