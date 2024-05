Na szczecińskiej Łasztowni Jerzy Owsiak z prezydentem miasta, radnymi i marszałkiem województwa odsłonili tablicę z nazwą placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 83. miejsce w kraju upamiętniające coroczną akcję solidarności Polaków.

Jerzy Owsiak podczas uroczystości nadania placowi nowej nazwy / Urząd Miasta Szczecina / Materiały prasowe

To miejsce, ta nazwa ma być w waszych sercach, to ma być coś bardzo przyjemnego. To ma być wspomnienie: byłam tu na finale, wrzuciłam złotówkę do puszki - powiedział Jerzy Owsiak, prezes Fundacji WOŚP.

Przypomniał, że zawsze apeluje do samorządowców, by nadanie nazwy WOŚP jakieś ulicy czy placu nie wywoływało emocji i sporów. Zawsze mówimy: jak macie się pokłócić w radzie miasta, to w ogóle nie zaczynajcie o tym mówić. Bo potem budzi to może jakieś zastrzeżenia. Oby nie budziło niezadowolenia. To musi być od serca - powtórzył. Szef WOŚP zażartował, że najlepszym miejscem z patronatem WOŚP jest rondo. Bo rondo jest bezkolizyjne. Jeżeli ma jeszcze nazwę WOŚP, wszystko składa się cudownie - powiedział.

W środę przed południem w odsłonięciu tablicy z nazwą nowego placu na szczecińskiej Łasztowni uczestniczył prezydent Szczecina Piotr Krzystek, grupa radnych miejskich, marszałek województwa Olgierd Geblewicz i kilkudziesięciu sympatyków, wolontariuszy WOŚP.

Dziękujemy za wszystko, co pan robi dla Polski. Możemy śmiało tak powiedzieć, bo trudno znaleźć miejsce w Polsce, gdzie WOŚP nie byłaby zaangażowana - powiedział Krzystek. Wspominał też szczecińskie finały WOŚP. Jest w nie zaangażowanych mnóstwo wolontariuszy, mnóstwo osób dobrego serca, więc w sposób naturalny Szczecin odpowiada na te działania i chce uhonorować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, choćby właśnie przez nazwę placu - podkreślił prezydent Szczecina.

/ Urząd Miasta w Szczecinie / Materiały prasowe

Szczecińscy radni przyjęli uchwałę o nadaniu nazwy WOŚP na ostatniej sesji poprzedniej kadencji. Pomysły, by jednemu ze szczecińskich placów patronowała WOŚP, pojawiły się już w 2018 r., ale nie udało się przeforsować tej inicjatywy. Teraz wskazano miejsce na Łasztowni, na Międzyodrzu. Plac ma 3 tys. m kw., ale jest częścią większego terenu na cyplu wyspy Łasztownia. Jest to miejsce wielu wydarzeń plenerowych. Od kilku lat właśnie z tego miejsca rusza bieg WOŚP - przypomniał marszałek Geblewicz.

Znajduje się tam też instalacja z napisem "SZCZECIN" i figura "Krzysztofa Jarzyny" - bohatera gangsterskiej komedii pt. "Poranek kojota". Placu będzie pilnował szef wszystkich szefów - zauważył prezydent Krzystek. Dziękujemy za to, co robicie dla szczecińskich szpitali - dodał.

Jerzy Owsiak przypomniał, że placówkom ochrony zdrowia w Szczecinie WOŚP przekazano do tej pory pomoc o wartości ponad 65 mln zł. Do 19 placówek trafiło 1366 sztuk sprzętu. Przypomniał, że w Szczecinie pracowało 19 sztabów WOŚP, a zbiórka podczas ostatniego finały przyniosła 1,3 mln złotych.

Owsiak dziękował za zaangażowanie mieszkańców miasta i regionu w działalność WOŚP i zaprosił na Pol’and’Rock Festival 2024, który odbędzie się na początku sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno w woj. zachodniopomorskim. Muzyczne wydarzenie, które jest podziękowaniem dla wolontariuszy, w 2021 roku wróciło na Pomorze Zachodnie. Owsiak przypomniał, że druga edycja "Przystanku Woodstock" odbyła się ćwierć wieku wcześniej w Szczecinie.