W czwartek, 16 października, w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca, w ponad tysiącu szkół, przedszkoli i innych chętnych instytucji, zaplanowano bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Do wydarzenia organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nadal można dołączać.

Warsztaty dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy / Paweł Suparnak / PAP

Chcemy zarazić pierwszą pomocą i nauką resuscytacji krążeniowo-oddechowej jak najwięcej osób - mówi nam Aleksandra Rutkowska z fundacji WOŚP. Żeby o pierwszej pomocy mówiło się dużo, często w jak największej ilości miejsc. My o tej pierwszej pomocy mówimy przez cały rok, bo przez cały rok prowadzimy nasz program edukacyjny "Ratujemy, uczymy ratować", w ramach którego nauczyciele uczą się pierwszej pomocy, a potem tę wiedzę przekazują dzieciakom w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Pierwszej pomocy uczymy też w ramach szkoleń Pokojowego Patrolu. A właśnie ten rekord w pierwszej pomocy jest takim dniem, kiedy chcemy wysłać sygnał w cały świat: uczcie się pierwszej pomocy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza może się przydać. Może nigdy, ale może na przykład jutro będziecie potrzebowali wiedzieć, jak wykonać taką resuscytację krążeniowo-oddechową - dodaje.

Już dzieci w najmłodszych klasach szkoły podstawowej uczą się, jak ratować. Nie chodzi o to, żeby maluch z wystarczającą siłą uciskał klatkę piersiową.

Ale będzie wiedział, jak zadbać o bezpieczeństwo, jak wezwać pomoc, co należy powiedzieć do dyspozytora, żeby ta pomoc skutecznie przyjechała - wymienia Małgorzata Bochniak z fundacji WOŚP. Uczymy, żeby wiedza o pierwszej pomocy, żeby była czymś normalnym, powszechnym, co należy znać, żeby w razie takiego przypadku potrafić zadziałać - dodaje.

Do udziału nadal można się zgłaszać. Na stronie rekord.wosp.org.pl jest specjalny formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić.

Można zadeklarować chęć organizacji wydarzenia, albo otwartego dla potencjalnie wszystkich chętnych, albo zamkniętego, czyli np. tylko dla uczniów albo dla pracowników danej instytucji - tłumaczy Aleksandra Rutkowska z WOŚP. Formularz szybki, krótki, łatwy do wypełnienia. Należy też określić, ile osób będzie uczestniczyło w wydarzeniu, ile fantomów mamy do dyspozycji. Nasza ekipa wszystkie te zgłoszenia przegląda i w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości kontaktuje się, żeby dopytywać. My też zachęcamy do tego kontaktu w drugą stronę, jeżeli są jakiekolwiek pytania - dodaje.

Sztab główny rekordu w pierwszej pomocy w tym roku będzie się mieścił w Szkole Podstawowej nr 404 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. Pełną listę miejsc, do których można zajrzeć w dniu bicia rekordu, znajdziecie na www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord

Tam też można zarejestrować udział swojej szkoły, przedszkola czy miejsca pracy.