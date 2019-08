W Warszawie w okolicach ulicy Wrocławskiej przed południem doszło do wybuchu. Eksplodował tam samochód przewożący butle z gazem. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Nie milkną też echa wczorajszej decyzji Donalda Trumpa, który ze względu na huragan Dorian odwołał swoją wizytę w Polsce, w czasie której miał wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach na placu Piłsudskiego weźmie udział wiceprezydent USA Mike Pence. Co jeszcze wydarzyło się w piątek? Przygotowaliśmy dla was specjalne podsumowanie dnia!

Najważniejsze wydarzenia dnia /PAP/EPA /PAP/EPA