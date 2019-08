"Jest wyraźną i jednoznaczną wolą prezydenta Trumpa, by jeszcze w tym roku, w najbliższych miesiącach odwiedzić Warszawę, żeby zrealizować pełen plan wizyty, która była zaplanowana na 2 września, także z podpisaniem dokumentów, które są wypracowane i przygotowane do podpisów prezydentów" - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski po spotkaniu z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Dodał, że strona polska przedstawiła stronie amerykańskiej kilka możliwych terminów wizyty prezydenta Trumpa i "one wszystkie obejmują najbliższe trzy miesiące".

Donald Trump /MICHAEL REYNOLDS /PAP/EPA

REKLAMA