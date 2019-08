Czas na czwartą odsłonę naszej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM. W jej ramach spełniamy marzenia uczniów i nauczycieli pięciu szkół w Polsce; wyposażamy placówki w nowoczesny sprzęt potrzebny do innowacyjnej nauki! Tym razem jesteśmy w Czernikowie w województwie łódzkim, gdzie powstaje pracownia komputerowa.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia pana Łukasza, męża dyrektor szkoły, który napisał do nas wzruszającą wiadomość.

Cytat Mam cudowną żonę Agnieszkę i tak samo cudne dzieciaki - Zuzię i Szymona. Właśnie dlatego, że moja żona jest tak wspaniałym człowiekiem, postanowiłem, że spróbuję jej pomóc, gdyż wiem, że codzienny trud w dążeniu do celu - jest czasami ponad jej siły. Od razu powiem, że wszystko co robi, to robi dla innych z sercem pełnym ciepła i radości. Moja żona jest nauczycielką od 20 lat. Przeszła już wszystkie etapy awansu zawodowego i od kilku lat jest dyrektorem w Szkole Podstawowej w Czernikowie (koło Piątku). Jak wiecie, wychowanie dzieciaków, które jest na barkach nauczycieli jest czymś bardzo ważnym, o czym często się nie mówi. To tu odkrywane są talenty, o których nawet rodzice czasami nie wiedzą. W szkole właśnie kształtuje się charaktery i ukierunkowuje na dalsze lata. Ja sam żałuję, że nie miałem takiej pani nauczycielki. Widząc z boku jak niesamowita w tej szkole jest przyjaźń, szacunek do starszych i do młodszych. Myślałem czasami, że to niemożliwe, że to tylko na pokaz, ale myliłem się. Ta szkoła jest wyjątkowa.

Stara pracownia komputerowa w Czernikowie Agnieszka Wyderka /RMF FM

Jak pisze w zgłoszeniu pan Łukasz, w placówce najbardziej potrzebna jest nowa pracownia komputerowa z nowoczesnym sprzętem, w której dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania. "Największym i najbardziej kosztownym problemem jest nowa pracownia komputerowa. Nowa, bo ten sprzęt jest tak archaiczny, że albo się psuje, albo nie dotrzymuje kroku nowym systemom i aplikacjom. Najlepsze jest to, że w szkole będzie światłowód, ale co z tego jak nie ma pracowni komputerowej. Budowa posuwa się coraz bardziej. Każdego dnia pracownicy wykonują kolejne prace, nawet w systemie dwuzmianowym tylko po to, aby dotrzymać terminu" - czytamy w zgłoszeniu.

Rozbudowa szkoły spowodowana reformą edukacji

Aktualnie w szkole im. Orła Białego w Czernikowie kończy się rozbudowa, która była konieczna, ze względu na reformę edukacji. Jak zaznacza wójt gminy Piątek Krzysztof Lisiecki, przyjście dodatkowych klas wymusiło wprowadzenie dwuzmianowości w planie lekcji. Szkoła powiększa się o 5 klas, są nowe łazienki i kotłownia. Będzie też miejsce, gdzie uczniowie będą mogli spożywać posiłki. Było to bardzo potrzebne, do tej pory szkoła była 6-oddziałowa, mieściło się w niej dokładnie 6 oddziałów i więcej się nie dało zmieścić. Przyjście 7 i 8 klasy spowodowało to, że musieliśmy robić tutaj dwuzmianowość, więc postanowiliśmy szkołę rozbudować - mówi.

Nowa część szkoły w Czernikowie Agnieszka Wyderka /RMF FM

W nowej części szkoły najbardziej potrzebna jest nowa sala komputerowa. Potrzeb jest mnóstwo, bo jest to obecnie nowy budynek, zaczynamy od nowa urządzać placówkę oświatową, ale największą potrzebą jest pracownia informatyczna, bo obecna jest na tyle przestarzała i niefunkcjonalna, że nie da się jej przenieść do nowych pomieszczeń - mówi dyrektor szkoły Agnieszka Bartczak.

Spełniamy marzenia w pięciu miejscach w Polsce

Czerników to niejedyne miejsce, gdzie zatrzymuje się w tym roku nasz charytatywny konwój. W Zajączkach Drugich na Śląsku wyposażamy pracownię historyczno-humanistyczną . W Prawiednikach na Lubelszczyźnie remontujemy salę biologiczno-chemiczną , a w Janczowej koło Nowego Sącza urządzamy pracownię matematyczno-informatyczną . W tym roku będziemy też w wielkopolskim Wapnie.

Wierzymy, że warto inwestować w edukację. Staramy się, żeby przez nasze działania zmieniać życie młodych ludzi i inspirować ich do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Piąta edycja charytatywnej akcji

To już piąta edycja akcji Lepsze Jutro z RMF FM /RMF FM



To już piąty raz, kiedy nasza charytatywna akcja odmienia jutro na lepsze. Wszystko zaczęło się w Szydłowcu w 2015 roku, kiedy wybudowaliśmy dom dla pana Grzegorza i jego piątki dzieci. To wzbudziło wiele pozytywnych reakcji, dlatego przerodziliśmy to w cykliczny projekt.

W kolejny roku skupiliśmy się na potrzebach najmłodszych. W Dobroszycach, Zagórzu, Olsztynie i Krzczonowicach powstały na świeżym powietrzu cztery strefy edukacyjne, place zabaw i ścieżki zdrowia. >>>ZOBACZ EFEKTY NASZEJ AKCJI<<<

W 2017 roku po raz pierwszy zajęliśmy się edukacją i wyposażyliśmy 5 szkół w supernowoczesne pracownie przedmiotowe. Nasz żółto-niebieski charytatywny konwój zawitał do Bukowiny, Kluczborka, Raciechowic, Morąga i Boguszowic-Gorców. Dwa lata temu wybudowaliśmy też warsztat stolarski dla pana Zbigniewa i jego syna w Dębowcu. >>>LEPSZE JUTRO W 2017 ROKU<<<

Rok temu przeprowadziliśmy remont w remizie OSP w małopolskiej Bogdanówce , gdzie wyposażyliśmy też sale szkoleniowo-edukacyjne. Za to w Wieliczce pod Krakowem przygotowaliśmy ogród sensoryczny w przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci .

Przygotowaliśmy też 12 wycieczek dla podopiecznych ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Inowrocławiu. Dzieci odwiedziły m.in. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Biskupin. Byli także w Sierpcu, Gnieźnie i Solcu Kujawskim. [RELACJE Z NASZYCH WSPÓLNYCH WYJAZDÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>]

Projekt Lepsze jutro z RMF FM będziemy kontynuować także w kolejnych latach, bo wciąż jest wiele osób, które potrzebują wsparcia. Jeśli chcecie zaangażować się w naszą charytatywną akcję - wypełnijcie formatkę i wskażcie osobę, instytucję, placówkę, która waszym zdaniem zasługuje na lepsze jutro.