Rząd przyjął projekt ustawy o 500 złotych dodatku dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Nie wszyscy jednak dostaną pieniądze - otrzymywanie świadczenia będzie uzależnione od innych dochodów, np. emerytury lub renty. We wtorek doszło również do dymisji w rządzie. Z funkcji wiceministra nauki zrezygnował Andrzej Stanisławek. To efekt jego wypowiedzi, w której stwierdził, że „może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą”. Przygotowaliśmy dla was podsumowanie najważniejszych wydarzeń wtorku.

