​Krakowski prokurator regionalny Mariusz Krasoń, oddelegowany do pracy w Prokuraturze Rejonowej we Wrocławiu, poprosił Prokuratora Krajowego o pisemne wyjaśnienie powodów przeniesienia. To kolejny taki oficjalny wniosek - wczoraj podobny złożył w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich.

